Innlent

Öskur, reykelsisfnykur, greiðslu­fall og gámarót

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Brunalykt reyndist koma frá reykelsi.
Brunalykt reyndist koma frá reykelsi. Getty

Það er óhætt að segja að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafi sinnt margvíslegum verkefnum í gærkvöldi og nótt en hún var meðal annars kölluð til vegna öskra á skemmtistað, grjótkasts í skóla og brunalyktar.

Öskrin reyndust tengjast rifrildi, enginn fannst í tengslum við grjóstkastið og þá reyndist brunalyktin koma frá reykelsi.

Einn verulega ölvaður einstaklingur var handtekinn í tengslum við líkamsárás og tveir handteknir fyrir innbrot á tveimur stöðum með stuttu millibili. Þá stendur rannsókn yfir á innbroti sem tilkynnt var um í miðbænum.

Lögregla var einnig kölluð til vegna ölvaðra gesta veitingastaðar sem reyndust ekki vera borgunarmenn fyrir matnum sem þeir höfðu gætt sér á og vegna manns sem var sagður vera að róta í gámum. Honum var vísað á brott.

Tveir ökumenn voru kærðir fyrir að aka á rúmlega tvöföldum hámarkshraða og voru báðir sviptir ökuréttindum til bráðabirgða. Þá var tilkynnt um stolna bifreið en hún fannst skömmu síðar.

Lögreglumál

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