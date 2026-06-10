Það er óhætt að segja að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafi sinnt margvíslegum verkefnum í gærkvöldi og nótt en hún var meðal annars kölluð til vegna öskra á skemmtistað, grjótkasts í skóla og brunalyktar.
Öskrin reyndust tengjast rifrildi, enginn fannst í tengslum við grjóstkastið og þá reyndist brunalyktin koma frá reykelsi.
Einn verulega ölvaður einstaklingur var handtekinn í tengslum við líkamsárás og tveir handteknir fyrir innbrot á tveimur stöðum með stuttu millibili. Þá stendur rannsókn yfir á innbroti sem tilkynnt var um í miðbænum.
Lögregla var einnig kölluð til vegna ölvaðra gesta veitingastaðar sem reyndust ekki vera borgunarmenn fyrir matnum sem þeir höfðu gætt sér á og vegna manns sem var sagður vera að róta í gámum. Honum var vísað á brott.
Tveir ökumenn voru kærðir fyrir að aka á rúmlega tvöföldum hámarkshraða og voru báðir sviptir ökuréttindum til bráðabirgða. Þá var tilkynnt um stolna bifreið en hún fannst skömmu síðar.