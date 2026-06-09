Hringbraut eins og rússnesk rúlletta Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 9. júní 2026 18:56 Sigríður Pétursdóttir hefur búið við Hringbraut í 44 ár. Vísir/Lýður Valberg Íbúi við Hringbraut í Reykjavík hefur ekki lengur tölu á alvarlegum slysum sem hún hefur séð við götuna og segir Hringbraut í núverandi mynd vera líkt og rússnesk rúlletta. Hún segir aðeins eitt til ráða við akstri óábyrgra ökumanna. Tilefnið er færsla föðurs í íbúahópi vesturbæjar Reykjavíkur á Facebook þar sem hann lýsir því hvernig hann átti leið yfir Hringbraut með dóttur sinni á grænu ljósi sem varð rautt í þann mund sem þau gengu yfir götuna og keyrði þá bíll í veg fyrir þau. Á myndum sem hann sendi fréttastofu má sjá hvernig bílum er ítrekað ekið yfir gatnamót á götunni á rauðu ljósi. Sigríður Pétursdóttir hefur búið við gangbraut á Hringbraut í 44 ár, síðan árið 1981. Hér má sjá eina af mörgum myndum sem faðirinn hefur tekið þar sem farið er yfir á rauðu ljósi.Aðsend „Ég varð vitni að hræðilegum slysum hérna. Fleiri en einu og fleiri en tveimur. Það var til dæmis 2007 þar sem fólk slasaðist, þetta var á horni Hringbrautar og Birkimels við gönguljósin og svo aftur banaslys 2009. Mér var farið að líða mjög illa á sálinni að horfa á lík og sundurtætta líkama, þetta var svo alvarlegt og við vorum búin að berjast fyrir því að það yrði gert eitthvað.“ Ekki tölu á fjölda barna sem hún hefur kippt upp á gangstétt Baráttan hafi skilað sér í lækkun hámarkshraða á Hringbrautinni niður í 40 kílómetra hraða sem Sigríður segir heillaskref en vandinn sé að hámarkshraðinn sé ekki virtur og að fólk hlýti ekki rauðu ljósi. „Og ég hef ekki tölu á þeim fjölda barna sem ég hef kippt upp á gangstétt af því þau treysta ljósunum, þau trúa ekki að bílarnir séu að fara að spana yfir á rauðu. Og það gætu verið svo miklu miklu fleiri hræðileg slys. Þetta er eins og rússnesk rúlletta, á hverjum degi.“ Aftanákeyrslur séu einnig tíðar og segir hún ökumenn gefa sér drápsauga þegar hún ekur bíl sínum á löglegum hraða á götunni. „Það er í raun ekkert sem virkar á Íslendinga nema eitthvað sem kemur við pyngjuna, þannig að hraðamyndavélar væru það eina sem myndu virka við þessi gönguljós, ég er alveg sannfærð um það. Okkur hefur verið sagt já hraðamyndavélar þær eru dýrar en ég er algjörlega sannfærð um að þær myndu borga sig upp á örskömmum tíma.“ Umferð Umferðaröryggi Reykjavík Mest lesið Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Innlent „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Innlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi Innlent Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Innlent Aðalsteinn hleypur í skarðið Innlent Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Marius látinn laus Erlent „Þetta er hreinn uppspuni“ Innlent Hringbraut eins og rússnesk rúlletta Innlent Fleiri fréttir Samþykkt frumvarpsins framkalli ekki sigurtilfinningu Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Hlekktist í lendingu á Egilsstaðaflugvelli Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Sósíalisti fékk boðsferð til Kína Olíumengun í Kópavogslæk „Netglæpamenn munu nýta sér þetta hratt og á skaðlegan hátt“ No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð Hringbraut eins og rússnesk rúlletta Handtekinn á bíl með nagladekkjum „Þetta er hreinn uppspuni“ Fjöldi netbrota fjórfaldast og dómsmálaráðherra í beinni um brottfararstöð „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Umdeild brottfararstöð leidd í lög Fimm úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald Hætta aftur rannsókn á Múlaborgarmálum Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Landris og kvikusöfnun heldur áfram Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Áfrýjar ekki dómi fyrir brot á Múlaborg Gervigreindin aukið hraða netsvika gríðarlega Góður gangur í fundarhöldum um þinglok Enn tekist á um þingstörfin og gervigreindin eykur hættuna á netglæpum Jóna Árný endurráðin bæjarstjóri „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali Sjá meira