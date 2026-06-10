Innlent

Bein út­sending: Ræða öryggis- og stjórnmálasamstarf á Eystrasaltssvæðinu

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá nýlegri heræfingu á Eystrasaltshafi. Varnir innviða á svæðinu eru sérstaklega mikilvægar og viðbrögð við fjölþátta ógnum.
Frá nýlegri heræfingu á Eystrasaltshafi. Varnir innviða á svæðinu eru sérstaklega mikilvægar og viðbrögð við fjölþátta ógnum. EPA/TOMS KALNINS

Varðberg, pólska sendiráðið á Íslandi og utanríkisráðuneytið standa í dag að málþingi í Norræna húsinu, þar sem fjallað verður um um öryggis- og stjórnmálasamstarf á Eystrasaltssvæðinu. Ísland tekur í júlí við formennsku í Eystrasaltsráðinu (CBSS) af Pólverjum.

Málþingið ber yfirskriftina „Öryggis- og stjórnmálasamstarf á Eystrasaltssvæðinu og víðar“. Þar verður farið yfir helstu áskoranir og tækifæri ríkja á svæðinu, eins og vernd innviða, viðbrögð við fjölþáttaógnum, truflanir á GPS-sendingum og fleira.

Einnig verða kynnt helstu áherslumál Íslands í formennskunni sem hefst í sumar. Leggaj á áherslu á aukið samstarf, sjálfbærni og svæðisbundna samkennd.

Meðal fyrirlesara eru Radosławs Sikorski aðstoðarforsætisráðherra og utanríkisráðherra Póllands; Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra Íslands; Artur Harazim aðstoðarutanríkisráðherra Póllands; Jónas G. Allansson, sviðsstjóri varnarmála í íslenska utanríkisráðuneytinu; Anna Hjartardóttir, sviðsstjóri alþjóðamála í utanríkisráðuneyti Íslands; Gustav Lindström framkvæmdastjóri CBSS; og Katarzyna Barcikowska formaður embættismannanefndar CBSS.

Horfa má á fundinn í spilaranum hér að neðan. Frekari upplýsingar um málþingi má svo finna hér á vef Varðbergs.

Dagskrá

09:00–09:30 Húsið opnar — Léttar veitingar í boði í anddyri. Viðburðinum lýkur upp úr hádegi.

09:30–10:00 Setning málþings

Aleksander Kropiwnicki, yfirmaður sendiskrifstofu Póllands á Íslandi

Ávarp (upptaka): Radosław Sikorski aðstoðarforsætisráðherra og utanríkisráðherra Póllands, ávarpar gesti.

Erindi: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra: Áherslur í formennsku Íslands í Eystrasaltsráðinu (2026–2027)

10:00–10:40 Pallborð: Eystrasaltsráðið: Pólitískar áherslur og samstarf

  • Artur Harazim, aðstoðarutanríkisráðherra Póllands.
  • Anna Hjartardóttir, skrifstofustjóri alþjóða- og öryggismálaskrifstofu, utanríkisráðuneyti Íslands.
  • Gustav Lindström, framkvæmdastjóri skrifstofu Eystrasaltsráðsins í Stokkhólmi.
  • Málstofustjóri: Davíð Stefánsson, formaður Varðbergs.

10:40–11:00 Kaffihlé

11:00–11:40 Pallborð: Öryggismál á Eystrasaltssvæðinu og víðar

  • Jónas G. Allansson, skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu, utanríkisráðuneyti Íslands
  • Katarzyna Barcikowska, formaður embættismannanefndar Eystrasaltsráðsins, utanríkisráðuneyti Póllands
  • Málstofustjóri: Aleksander Kropiwnicki, sendifulltrúi

11:40–12:30 Léttur hádegisverður í boði skipuleggjanda

Þátttakendur

  • Radosław Sikorski, aðstoðarforsætisráðherra og utanríkisráðherra Póllands, er útskrifaður frá Oxford og fyrrverandi stríðsfréttaritari. Hann hefur gegnt embætti varnarmála- og utanríkisráðherra, forseta pólska þingsins (Sejm) og þingmanns á Evrópuþinginu. Hann var meðal stofnenda Austur-samstarfs ESB og leiddi friðarviðræður í Kænugarði árið 2014.
  • Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur gegnt embætti utanríkisráðherra Íslands frá því í desember 2024. Hún hefur setið á Alþingi í yfir tvo áratugi, gegnt ýmsum ráðherraembættum og hefur víðtæka reynslu af alþjóðamálum, þar á meðal samstarfi í gegnum EFTA, EES, NATO og víðar.
  • Jónas G. Allansson er skrifstofustjóri varnarmála í utanríkisráðuneytinu. Hann hefur víðtæka reynslu af alþjóðlegum öryggismálum og erindrekstri og hefur gegnt æðstu stöðum í sendiskrifstofum Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum og NATO, auk þess að sinna málefnum norðurslóða, viðbrögðum við neyðarástandi og alþjóðlegu öryggissamstarfi.
  • Artur Harazim er aðstoðarráðherra í utanríkisráðuneyti Póllands. Hann hefur yfirumsjón með tvíhliða samstarfi í Evrópu, ræðismálum og samningamálum, auk neyðarstjórnunar. Harazim var áður sendiherra í Belgíu og hefur gegnt æðstu leiðtogastöðum í erindrekstri frá því hann hóf störf í ráðuneytinu árið 1993.
  • Katarzyna Barcikowska er formaður embættismannanefndar Eystrasaltsráðsins, landsfulltrúi Póllands fyrir stefnu ESB fyrir Eystrasaltssvæðið og yfirmaður fjölþjóðlegrar Eystrasaltsdeildar í Evrópustefnusviði utanríkisráðuneytis Póllands.
  • Anna Hjartardóttir er skrifstofustjóri alþjóða- og stefnumótunarskrifstofu í utanríkisráðuneytinu. Hún hefur yfir 20 ára reynslu af erindrekstri og alþjóðlegri þróunarsamvinnu og hefur starfað í utanríkisráðuneytinu, hjá Þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna (UNDP) og Alþjóðabankanum.
  • Gustav Lindström er framkvæmdastjóri Eystrasaltsráðsins, skipaður árið 2024 eftir að hafa gegnt starfi aðstoðarframkvæmdastjóra. Hann stýrði áður Öryggismálastofnun Evrópusambandsins og gegndi æðstu stöðum hjá GCSP, RAND og Alþjóðabankanum. Hann er með doktorspróf frá RAND og meistarapróf frá Stanford.
  • Davíð Stefánsson er formaður Varðbergs, samtaka um vestræna samvinnu og alþjóðamál. Hann rekur eigið ráðgjafarfyrirtæki á sviði viðskiptaþróunar á sviði innviða, orku og verkefnafjármögnunar. Hann er með meistarapróf í opinberri stjórnsýslu frá Harvard-háskóla.
  • Aleksander Kropiwnicki er pólskur erindreki og yfirmaður sendiskrifstofu Póllands á Íslandi frá janúar 2025. Hann lauk heimspekiprófi frá Háskólanum í Varsjá. Frá 1987 til 2001 starfaði hann sem blaðamaður uns hann hóf feril í utanríkisþjónustu Póllands. Frá 2017 til 2020 var hann sendiherra landsins í Eþíópíu.
Öryggis- og varnarmál Utanríkismál Pólland

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