Varðberg, pólska sendiráðið á Íslandi og utanríkisráðuneytið standa í dag að málþingi í Norræna húsinu, þar sem fjallað verður um um öryggis- og stjórnmálasamstarf á Eystrasaltssvæðinu. Ísland tekur í júlí við formennsku í Eystrasaltsráðinu (CBSS) af Pólverjum.
Málþingið ber yfirskriftina „Öryggis- og stjórnmálasamstarf á Eystrasaltssvæðinu og víðar“. Þar verður farið yfir helstu áskoranir og tækifæri ríkja á svæðinu, eins og vernd innviða, viðbrögð við fjölþáttaógnum, truflanir á GPS-sendingum og fleira.
Einnig verða kynnt helstu áherslumál Íslands í formennskunni sem hefst í sumar. Leggaj á áherslu á aukið samstarf, sjálfbærni og svæðisbundna samkennd.
Meðal fyrirlesara eru Radosławs Sikorski aðstoðarforsætisráðherra og utanríkisráðherra Póllands; Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra Íslands; Artur Harazim aðstoðarutanríkisráðherra Póllands; Jónas G. Allansson, sviðsstjóri varnarmála í íslenska utanríkisráðuneytinu; Anna Hjartardóttir, sviðsstjóri alþjóðamála í utanríkisráðuneyti Íslands; Gustav Lindström framkvæmdastjóri CBSS; og Katarzyna Barcikowska formaður embættismannanefndar CBSS.
Horfa má á fundinn í spilaranum hér að neðan. Frekari upplýsingar um málþingi má svo finna hér á vef Varðbergs.
Dagskrá
09:00–09:30 Húsið opnar — Léttar veitingar í boði í anddyri. Viðburðinum lýkur upp úr hádegi.
09:30–10:00 Setning málþingsAleksander Kropiwnicki, yfirmaður sendiskrifstofu Póllands á Íslandi
Ávarp (upptaka): Radosław Sikorski aðstoðarforsætisráðherra og utanríkisráðherra Póllands, ávarpar gesti.
Erindi: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra: Áherslur í formennsku Íslands í Eystrasaltsráðinu (2026–2027)
10:00–10:40 Pallborð: Eystrasaltsráðið: Pólitískar áherslur og samstarf
10:40–11:00 Kaffihlé
11:00–11:40 Pallborð: Öryggismál á Eystrasaltssvæðinu og víðar
11:40–12:30 Léttur hádegisverður í boði skipuleggjanda