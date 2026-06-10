Eldhúsdagur runninn upp

Þingfundur á Alþingi stóð fram til klukkan hálftíu í gærkvöldi þar sem mestu púðri var eytt í umræður um samgönguáætlun eftir að frumvarp um brottfararstöð svokallaða var samþykkt í gærdag.
Í kvöld verða svo almennar stjórnmálaumræður á þinginu eða hinn svokallaði eldhúsdagur. Umræðurnar hefjast kl. 19:40 og skiptast í tvær umferðir. Hefur hver þingflokkur átta mínútur í fyrri umferð og fimm mínútur í seinni umferð.
Í fyrri umferð tala þau Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins, Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra fyrir Samfylkingu, Snorri Másson þingmaður Miðflokksins, Pawel Bartoszek fyrir Viðreisn, Stefán Vagn Stefánsson fyrir Framsóknarflokkinn og Ásthildur Lóa Þórsdóttir fyrir Flokk fólksins.
Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður utan flokka, talar í lok fyrri umferðar og hefur fimm mínútur.
Í seinni umferðinni eru það svo þau Bryndís Haraldsdóttir Sjálfstæðisflokki, Ása Berglind Hjálmarsdóttir Samfylkingu, Karl Gauti Hjaltason Miðflokki, María Rut Kristinsdóttir Viðreisn, Ingibjörg Isaksen Framsókn og Sigurður Helgi Pálmason fyrir Flokk fólksins.
Samkvæmt starfsáætlun Alþingis er síðan gert ráð fyrir að þingið fari í sumarfrí að loknum þingfundi á föstudaginn kemur en enn er þó óvíst hvort sú áætlun haldi.