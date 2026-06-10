Í kvöld, miðvikudagskvöldið 10. júní og aðfaranótt fimmtudags 11. júní, milli kl. 21:00 og 07:00, verður unnið við fræsingu og malbikun á Reykjanesbraut í suðvesturátt meðfram Smáralind.
Í tilkynningu frá Vegagerðinni kemur fram að þrengt verði að umferð í eina akrein í upphafi kaflans en umferð svo beint inn á Fífuhvammsveg. Slaufu af Fífuhvammsvegi á Reykjanesbraut verður lokað meðan á vinnu stendur. Vegfarendur eru beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðið.
Á sama tíma, í kvöld, miðvikudagskvöldið 10. júní og aðfaranótt fimmtudags 11. júní verður lokað fyrir umferð í Fjarðarhrauni, milli Hafnarfjarðarvegar og Reykjanesbrautar, á milli klukkan 19:00 og 06:00. Hjáleið verður um Reykjavíkurveg og Fjarðargötu. Vegfarendur eru beðnir um að virða merkingar.
Á morgun, fimmtudaginn 11. júní á milli kl. 06:00 og 09:00, er stefnt á að færa umferð um Breiðholtsbraut af norðurakbraut yfir á suðurakbraut milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs. Vegfarendur eru beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðið.