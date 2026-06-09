„Netglæpamenn munu nýta sér þetta hratt og á skaðlegan hátt“ Smári Jökull Jónsson skrifar 9. júní 2026 21:00 Stefán Skúlason og David Jacoby héldu erindi á fundi um gervigreind og netglæpi í morgun. Vísir/Getty/Bjarni Fjöldi skráðra netbrota hjá lögreglunni fjórfaldaðist á milli áranna 2024 og 2025 og upphæð tjóna af völdum brotanna var tæplega sex hundruð milljónir króna á síðasta ári. Netöryggissérfræðingur segir hægt að nýta gervigreind á mjög slæman hátt. Netöryggissérfræðingur hjá Syndis segir að nú séu uppi nýir tímar í netöryggismálum vegna gervigreindar. „Við eigum ekki að bíða eftir því að gervigreindin verði vopnavædd eða að netglæpamenn noti gervigreindina, því þeir eru þegar farnir að nota hana. Það er mjög auðvelt fyrir hvern sem er að gera mjög slæma hluti með gervigreind,“ segir David Jacoby frá Syndis sem hélt erindi á fundi Syndis og Arion banka í morgun. Orsökuðu tjón upp á 600 milljónir Samkvæmt tölum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu voru skráð netbrot 45 talsins árið 2024 og 182 á síðasta ári. Tilkynnt tjón í þessum brotum nam rúmum 190 milljónum árið 2024 og fór upp í tæplega 600 milljónir í fyrra. Stærsta einstaka brotið á síðasta ári orsakaði tjón upp á 114 milljónir. „Hraðinn er orðinn svo gríðarlega mikill í netsvikum hjá okkur í dag og öryggissvikum. Við erum farin að sjá hluti sem tóku marga mánuði komna niður í mínútur,“ segir Stefán Skúlason sérfræðingur öryggis hjá Arion banka. „Við verðum að vera með tortryggni gagnvart skilaboðum, gagnvart innskráningum og gagnvart fjárbeiðnum,“ bætir Stefán við. „Netglæpamenn munu nota þetta mjög hratt og með mikilli eyðileggingu“ Algengustu svikin samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni voru svokölluð fjárfestingasvik þar sem korta- eða bankaupplýsingum er stolið og notuð til innkaupa á netinu. David segir ábyrgðina að hluta liggja hjá almenningi. „Ef þið eruð ekki með fjölþátta auðkenningu á aðgöngunum ykkar skulið þið virkja hana. Ekki nota sama lykilorðið alls staðar, setjið upp allar öryggisuppfærslur sem koma.“ „Ég veit ekki hversu oft ég sé tölvur með Chrome þar sem stendur: Ný uppfærsla er í boði. Þú þarft að endurræsa vafrann til að setja upp nýju útgáfuna. Allt er þetta gríðarlega mikilvægt því við höfum ekki lengur þann munað að bíða því netglæpamenn munu nýta sér þetta mjög hratt, mjög fljótt og á mjög skaðlegan hátt,“ segir David að endingu. Netglæpir Netöryggi Mest lesið Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Innlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Innlent „Þetta er hreinn uppspuni“ Innlent „Farið að líða mjög illa á sálinni að horfa á lík og sundurtætta líkama“ Innlent Bandaríkjamenn ráðast á Íran Erlent Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Innlent Hæsta einstaka tjónið vegna netglæpa 114 milljónir króna Innlent Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Innlent Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Innlent Fleiri fréttir Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Sósíalisti fékk boðsferð til Kína Olíumengun í Kópavogslæk Hæsta einstaka tjónið vegna netglæpa 114 milljónir króna No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð „Farið að líða mjög illa á sálinni að horfa á lík og sundurtætta líkama“ Handtekinn á bíl með nagladekkjum „Þetta er hreinn uppspuni“ Fjöldi netbrota fjórfaldast og dómsmálaráðherra í beinni um brottfararstöð „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Umdeild brottfararstöð leidd í lög Fimm úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald Hætta aftur rannsókn á Múlaborgarmálum Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Landris og kvikusöfnun heldur áfram Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Áfrýjar ekki dómi fyrir brot á Múlaborg Gervigreindin aukið hraða netsvika gríðarlega Góður gangur í fundarhöldum um þinglok Enn tekist á um þingstörfin og gervigreindin eykur hættuna á netglæpum Jóna Árný endurráðin bæjarstjóri „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Rafvarnarvopn kom við sögu þar sem tilkynnandi um brot var handtekinn Vaxtaplanið sé tímaskekkja Sjá meira