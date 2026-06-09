Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 9. júní 2026 14:55 Þetta mun hafa mikil áhrif á byggðalagið. Icelandair Icelandair hefur ákveðið að hætta flug til milli Íslands og Kulusuk á austurströnd Grænlands utan sumarmánuðanna. Frá og með áramótum verður aðeins flogið milli maí og október. Icelandair hefur um árabil sinnt farþega- og fragtflugi til afskekktrar austurstrandarinnar. Um áramótin 2024-2025 hætti Icelandair flugi til Kulusuk í janúar- og febrúarmánuðum sem kom flatt upp á íbúa á svæðinu sem sögðu farir sínar ekki sléttar. Blikur hafa verið á lofti hvað smærri byggðir, og þar með smærri flugvelli, varðar frá því að nýr alþjóðaflugvöllur var tekinn í gagnið í höfuðborginni Nuuk. Flugfélög á við Icelandair sjá þar tækifæri til hagræðingar við að grysja flota sinn af smærri flugvélum sem myndu annars sinna flugi til áfangastaða á borð við Kulusuk. „Ekkert hægt að gera“ Grænlenski miðillinn Sermitsiaq greindi frá þessum áformum Icelandair en þar er rætt við Justus Hansen sem er samtímis þingmaður og fulltrúi í sveitarstjórn Sermersooq, byggðin á austurströndinni tilheyrir því sveitarfélagi. Justus Hansen situr bæði í sveitarstjórn Sermersooq og á þingi fyrir Demokraatit.Sermersooq Kommuneqarfik Hann harmaði þessa ákvörðun Icelandair mjög og sagði hana munu hafa alvarleg áhrif á atvinnulíf og lífsskilyrði í afskekktri byggðinni. „Það er því miður ekkert sem við getum gert, pólitískt séð. Icelandair er erlent félag sem heldur úti fluginu á markaðsforsendum, þannig að þeir fljúga auðvitað ekki, ef það borgar sig ekki,“ segir Justus við Sermitsiaq. Rekstrarkostnaður smærri véla hækkað „Flug á þessu tímabili krefst notkunar á minni gerð DHC-8 flugvéla félagsins, DHC-8-200. Rekstrarkostnaður við þessa flugvélategund hefur hækkað á undanförnum árum og tekjur af flugleiðinni hafa ekki þróast í takt. Vegna takmarkana flugvallarins er einungis unnt að nota stærri flugvélagerðina, DHC-8-400, á tímabilinu frá júní og fram í miðjan september. Flugtímabil til Kulusuk verður því framvegis bundið við sumar, þegar aðstæður leyfa notkun stærri flugvéla og rekstur er áreiðanlegri með tilliti til veðurs,“ segir Guðni Siguðrsson upplýsingafulltrúi Icelandair um málið. Hann segir að Icelandair geri sér grein fyrir því að ákvörðunin komi til með að hafa áhrif á samfélagið á Austur-Grænlandi. „Flugleiðin gegnir mikilvægu hlutverki fyrir svæðið en reynst hefur krefjandi að halda henni úti við núverandi rekstraraðstæður. Í því efnahagsumhverfi sem nú ríkir, þar sem rekstrarkostnaður hefur hækkað hratt, meðal annars vegna nýlegra hækkana á eldsneytisverði, þarf Icelandair að leggja áherslu á flugleiðir og -tímabil sem hægt er að reka á viðskiptalega sjálfbærum grunni,“ segir hann. Fyrirtæki á vanskilaskrá vegna póstleysis Justus Hansen er áhyggjufullur fyrir hönd heimabyggðarinnar. „Þetta lítur ekki vel út. Þetta er mikið áfall fyrir byggðina. Þetta hefur áhrif á póstþjónustu og afhendingu á ferskvörum til verslana og ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu. Og við erum annars með góðan gang í uppbyggingu svæðisins sem ferðamannaáfangastaðar,“ segir Justus. „Áður fengum við stóran hluta póstsins í gegnum Keflavík, og við erum í raun háð því. Pósturinn þarf helst að skila sér sem fyrst. Ég hef heyrt af fyrirtækjum sem hafa verið skráð á vanskilaskrá vegna þess að þau hafa greitt reikninga of seint síðastliðinn vetur, þar sem pósturinn hefur tafist.“ Grænland Icelandair Mest lesið „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Innlent Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Innlent „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Innlent Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Innlent Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Innlent Aðalsteinn hleypur í skarðið Innlent Vaxtaplanið sé tímaskekkja Innlent Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali Innlent Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Innlent Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Innlent Fleiri fréttir Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Landris og kvikusöfnun heldur áfram Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Áfrýjar ekki dómi fyrir brot á Múlaborg Gervigreindin aukið hraða netsvika gríðarlega Góður gangur í fundarhöldum um þinglok Enn tekist á um þingstörfin og gervigreindin eykur hættuna á netglæpum Jóna Árný endurráðin bæjarstjóri „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Rafvarnarvopn kom við sögu þar sem tilkynnandi um brot var handtekinn Vaxtaplanið sé tímaskekkja Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði „Það þarf nú ansi mikið að ganga upp“ Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Aðalsteinn hleypur í skarðið „Börn eiga aldrei að borga fyrir gjörðir foreldra sinna“ Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Konukot og börn í brottfararstöð í brennidepli í kvöldfréttum Séra Guðni Már kveður Ísland Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi „Svaraðu spurningunni“ Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Sjá meira