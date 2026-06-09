Ökumaður var handtekinn í Árbæ fyrr í dag fyrir að aka undir áhrifum fíkniefna. Hann hafði þegar verið sviptur ökuréttindum auk þess sem bíllinn var búinn nagladekkjum og án númera. Hann var vistaður í fangageymslu lögreglu.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Alls voru sex vistaðir í fangageymslu klukkan fimm síðdegis.
Brotist var inn í fyrirtæki í Hlíðunum í Reykjavík og þaðan stolið ökutæki. Lögreglan stöðvaði ökutækið nokkru síðar og voru þrír handteknir af lögreglu. Einnig var brotist inn á vinnusvæði í hverfi 108 í Reykjavík.
Lögreglu barst tilkynning um umferðaróhapp í Grafarvogi. Ökumaðurinn var handtekinn á vettvangi og vistaður í fangaklefa. Einnig var annar ökumaður stöðvaður í Breiðholti. Sá reyndist vera sviptur ökuréttindum og aka undir áhrifum fíkniefna.