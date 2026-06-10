Leiðtogaskipti hjá Sósíalistaflokknum Kjartan Kjartansson skrifar 10. júní 2026 10:03 Jón Ferdínand Estherarson og Sæþór Benjamín Randalsson sem voru kjörnir formaður og varaformaður Sósíalistaflokksins á aðalfundi um helgina. Sósíalistaflokkur Íslands Jón Ferdínand Estherarson er nýr formaður Sósíalistaflokksins eftir að hann lagði Sæþór Benjamín Randalsson í formannskjöri á aðalfundi flokksins um helgina. Umfangsmiklar breytingar á lögum flokksins voru samþykktar á fundinum sem var ekki auglýstur út á við. Aðalfundur Sósíalistaflokksins var haldinn í Stórutjarnarskóla í Þingeyjarsveit um helgina. Hann var ekki auglýstur á vefsíðu eða samfélagsmiðlasíðum flokksins. Hópur félagsmann segist ekki hafa fengið boð á fundinn. Þeir sem fengu slíkt boð fengu aðeins að vita að fundurinn yrði á Norðurlandi nálægt Akureyri áður en þeir skráðu sig. Fyrir utan formannskjörið þar sem Jón Ferdínand fékk 63 prósent atkvæða samþykktu þeir sem sátu fundinn umfangsmiklar breytingar á lögum flokksins, ekki síst um kjör á leiðtogum og stjórnarmönnum. Nú er kveðið á um bein formanns og varaformannskjör en þau embætti hafa ekki verið til hjá flokknum til þessa. Sæþór Benjamín var formaður framkvæmdastjórnar flokksins frá því á hitafundi þar sem hópi í kringum Gunnari Smára Egilssyni, eins stofnenda flokksins, var steypt af stóli. Sæþór var sjálfkjörinn varaformaður um helgina. Þá kjósa sósíalistar sér nú 21 meðstjórnanda í miðstjórn í stað þriggja stjórna áður. Á meðal þeirra sem voru kjörnir í miðstjórn til næstu tveggja ára var Kristinn Hannesson sem vakið hefur nokkra athygli fyrir aðdáun sína á stjórnarfari í Norður-Kóreu. Karl Héðinn Kristjánsson, sem var áberandi í hópnum sem steypti Gunnari Smára og félögum hans af stóli í fyrra, var einnig kjörinn í stjórnina til tveggja ára. Silja Sóley Birgisdóttir, nýr borgarfulltrúi flokksins í Reykjavík, var kjörin til eins árs. Á móti kapítalísku og síónísku ESB Sósíalistar ályktuðu gegn Evrópusambandsaðild Íslands og viðræðum um hana. Ástæðan sem nefnd er í ályktuninni er sú að ESB sé ríkjasamband sem byggi í meginatriðum og grunnskipulagi á kapítalískri efnahagsstefnu og utanríkisþjónusta þess þjóni „heimsvaldastefnu, hernaðarhyggju og síónisma“. „Sósíalistaflokkur Íslands hvetur til þess að þjóðin hafni aðildarviðræðum við ESB í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu,“ sagði í ályktun fundarins. Starfaði sem blaðamaður á Heimildinni Jón Ferdínand, nýr formaður Sósíalistaflokksins, hefur meðal annars starfað sem blaðamaður á Heimildinni. Hann er stjórnmálafræðingur að mennt og hefur meðal annars starfað með Leigjendasamtökunum sem hafa verið nátengd Sósíalistaflokknum. Tólf félagar í flokknum segjast hafa kært aðalfundinn til Fyrirtækjaskrár þar sem þeir segjast ekki hafa fengið boð á hann. Sæþór Benjamín vildi ekki tjá sig við Vísi um ásakanir hópsins á mánudag en boðaði yfirlýsingu frá stjórn flokksins á næstu dögum. Ekkert kemur fram í tilkynningunni sem stjórn flokksins sendi frá sér um aðalfundinn í dag um gagnrýni á fundarboðið. 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