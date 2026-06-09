Tjón vegna netbrota hljóp á sex hundruð milljónum króna á síðasta ári og fjöldi brotanna fjórfaldaðist milli ára. Hvað veldur slíkum afköstum hjá netþrjótum? Þeir nota gervigreindarforrit til að auðvelda sér verkið.
Frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð fyrir útlendinga var samþykkt á Alþingi síðdegis en forverar núverandi ráðherra í starfi reyndu árum saman að koma slíku úrræði í gegn án árangurs. Málið er umdeilt, flókið og viðkvæmt, enda snertir það meðferð á fólki og börnum sem eru í viðkvæmri stöðu. Við ræðum við dómsmálaráðherra í setti í beinni útsendingu í kvöldfréttum Sýnar.
Við ræðum við konu sem hefur búið við Hringbraut í fjörutíu og fjögur ár sem hefur orðið vitni að fleiri umferðarslysum en hún kærir sig um. Hún segir að hin þunga umferðargata sé rússnesk rúlletta fyrir gangandi vegfarendur.
Við ræðum við fjármálaráðherra sem hyggst hvergi hvika frá boðuðum bankaskatti þrátt fyrir harða gagnrýni forsvarsmanna fjármálafyrirtækja.
Við verðum í þráðbeinni frá Verslunarminjasafninu á Hvammstanga þar sem Kristján Már Unnarsson fréttamaður okkar ætlar að segja okkur – eins og honum einum er lagið – frá einni merkustu þjóðvegasjoppu landsins sem loks fær sinn sess í menningarsögu þjóðar.
Þá hittum við káta krakka sem eru nemendur Landakotsskóla en þeir skelltu sér í skrúðgöngu að Ráðhúsi Reykjavíkur til fundar við glænýjan borgarstjóra, minna má það ekki vera.
Í sportinu ætlar Smári Jökull að vera í beinni útsendingu frá Laugardalsvelli þar sem landsliðsstelpurnar okkar munu mæta heimsmeisturum Spánar. Við tökum púlsinn á stemningunni hjá knattspyrnuaðdáendum og ræðum við Hermann Hreiðarsson sem er faðir Ídu Marínar landsliðskonu. Það eru ekki aðeins stelpurnar okkar sem eiga stórleik í vændum því strákarnir okkar mæta ríkjandi heimsmeisturum Argentínu í Bandaríkjunum í nótt.
Í Íslandi í dag fáum við að fræðast um allt sem tengist sjúkdómnum offitu. Sérfræðingur ætlar að leiðrétta lífsseigar mýtur um offitu. Þetta og meira til í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis á slaginu hálf sjö.