Innlent

Fimm úr­skurðaðir í á­fram­haldandi gæslu­varð­hald

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Sérsveitin var kölluð til í Hveragerði í lok síðasta mánaðar þegar aðgerðir stóðu yfir. Myndin er samsett.
Sérsveitin var kölluð til í Hveragerði í lok síðasta mánaðar þegar aðgerðir stóðu yfir. Myndin er samsett. Vísir

Fimm karlmenn voru í dag úrskurðaðir í áframhaldandi tíu daga gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur. Mennirnir eru grunaðir um að hafa staðið að innflutningi kókaíns og amfetamíns með Norrænu.

Tveir mannanna eru íslenskir en hinir þrír eru erlendir ríkisborgarar. Mennirnir voru handteknir í aðgerðum lögreglu í Reykjavík og Hveragerði. Rannsókn málsins er í höndum Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og er unnin í samstarfi við önnur lögregluembætti og Tollgæsluna.

Vísir sagði frá því í lok maí að fimm menn hefðu verið úrskurðaðir í tíu daga gæsluvarðhald fyrir grun um innflutning á miklu magni sterkra fíkniefna. Hefur gæsluvarðhald þeirra nú verið framlengt til nítjánda júní.

Í tilkynningu segir að rannsókn málsins miði vel.

Lögreglumál Fíkniefnabrot Norræna Hveragerði

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið