Fimm karlmenn voru í dag úrskurðaðir í áframhaldandi tíu daga gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur. Mennirnir eru grunaðir um að hafa staðið að innflutningi kókaíns og amfetamíns með Norrænu.
Tveir mannanna eru íslenskir en hinir þrír eru erlendir ríkisborgarar. Mennirnir voru handteknir í aðgerðum lögreglu í Reykjavík og Hveragerði. Rannsókn málsins er í höndum Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og er unnin í samstarfi við önnur lögregluembætti og Tollgæsluna.
Vísir sagði frá því í lok maí að fimm menn hefðu verið úrskurðaðir í tíu daga gæsluvarðhald fyrir grun um innflutning á miklu magni sterkra fíkniefna. Hefur gæsluvarðhald þeirra nú verið framlengt til nítjánda júní.
Í tilkynningu segir að rannsókn málsins miði vel.