Innlent

Land­ris og kvikusöfnun heldur á­fram

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Landris í Svartsengi heldur áfram.
Landris í Svartsengi heldur áfram. Vísir/Vilhelm

Landris og kvikusöfnun heldur áfram undir Svartsengi með stöðugum hraða að mati Veðurstofu. Hættumat helst óbreytt og gildir til 30. júní nema breytingar verði á virkninni. 

Þróun landriss og kvikusöfnunar mælist áfram stöðug og jarðskjálftavirkni í Sundhnúksgígaröðinni og í grennd við Grindavík er áfram lítil, segir í nýrri tilkynningu frá Veðurstofunni. 

Nýjustu líkanreikningar benda til þess að rúmir 27 milljónir rúmmetra af kviku hafi safnast undir Svartsengi frá síðasta gosi á svæðinu, um miðjan júlí 2025.

Í síðustu tilkynningu Veðurstofu, uppfærðri 26. maí 2026, kom fram að safnast hefðu rúmar 26 milljónir rúmmetra af kviku undir Svartsengi.

Í tilkynningu Veðurstofunnar frá 28. apríl síðastliðnum segir: „Á meðan kvika heldur áfram að safnast fyrir og þrýstingur í kerfinu eykst er líklegasta sviðsmyndin sú að kvikuhlaup fari frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina, sem gæti leitt til eldgoss. Gera þarf ráð fyrir stuttum fyrirvara, líkt og áður, en hann hefur verið á bilinu 20 mínútur upp í rúmar fjórar klukkustundir.“

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