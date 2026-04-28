Gerði um­deilda skiptingu: „100 prósent pirraður og ég skil hann vel“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Jóhannes Karl segir skiptinguna óheppilega, en hafi verið nauðsynlega. Vísir/Anton Brink

Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, býst við því að Kristján Snær Frostason, leikmaður liðsins, sé ósáttur við að hafa verið skipt af velli, eftir að hafa áður komið inn af bekknum í 4-2 tapi fyrir KR í gær.

Hinn tvítugi Kristján Snær kom inn af varamannabekknum í hálfleik fyrir Grétar Snæ Gunnarsson sem var á gulu spjaldi.

Kristján fékk það verkefni að takast á við Amin Cosic, sem átti stjörnuleik, og hafði aðeins verið á vellinum í fimm mínútur þegar hann fékk gult spjald, á 50. mínútu leiksins.

Hann var einn fjögurra leikmanna FH sem spilaði hægri bakvörð á einhverjum tímapunkti í leik gærkvöldsins en engum þeirra fjögurra tókst almennilega að eiga við eldsnöggan Cosic.

Kristjáni var svo skipt af velli á 70. mínútu fyrir Kára Kristjánsson, og hafði þá aðeins verið á vellinum í 25 mínútur. Árni Jóhannsson var maður Vísis á staðnum og spurði Jóhannes Karl út í skiptinguna eftir leik:

„Mér fannst Kristján koma inn með ákefð og grimmd en ég þurfti líka að gera breytingu í fyrri hálfleik og svissa bakvörðum. Amin Cosic var að gera okkur lífið leitt. Við setjum Kristján inn á í seinni til að stoppa hann. Hann fékk gult snemma og það hefði verið hræðilegt fyrir okkur að missa hann af velli. Við ákváðum bara að gera þessa breytingu. Það er erfitt að koma inn á og vera tekinn út af. Það hafði ekkert með frammistöðu hans að gera.“

Var Jóhannes búinn að ræða við Kristján? Skilur hann ákvörðunina?

„Ég vona það. Auðvitað verður hann drullu pirraður út í mig. Það er ekki nokkur spurning. Svona eru bara þessi erfiðu móment í fótbolta og ég veit að Kristján verður mættur á æfingu á morgun og klár í slaginn en 100 prósent pirraður og ég skil hann vel,“ segir Jóhannes Karl.

