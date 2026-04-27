Aron: 4-2 verður að duga í dag

Aron Sigurðsson leiddi sína menn í KR til sigurs gegn FH fyrr í kvöld 4-2. Aron sjálfur skoraði tvö mörk í kvöld og stýrði miðjunni og var að finna frábæra framherja sína í fætur og svæði í allt kvöld.
Fyrirliðinn var spurður að því hvort þetta gerðist nokkuð betra en það sem KR-ingar sýndu áhorfendum í kvöld. Aron gat verið sammála því að þetta hefði verið flottur leikur.
„Við spiluðum góðan leik. Við erum að byggja á fyrri frammistöðum. Það hafa verið þrjár góðar frammistöður í röð hjá okkur og það er geðveik stemmning í stúkunni. Það er bara gaman að spila. Það eru allir á tánum og við erum að spila eftir okkar gildum. Þetta var flott í dag.“
KR-ingar hafa skorað snemma leiks í öllum fjórum leikjunum til þessa í mótinu. Hvað er galdurinn á bakvið það?
„Bara að við erum „on it“. Við komum sterkt inn í leikina. Leikirnir okkar eru líka þannig. Við erum góðir í að búa til færi hvort sem það er á fyrstu eða 30. eða 90. mínútu. Ég held að það sé málið, við erum helvíti góðir í sókn.“
KR var mjög orkumikið sem lið í fyrri hálfleik en leikurinn róaðist mjög í seinni hálfleik. Sér Aron einhverja ástæðu fyrir þeirri þróun?
„Þeir breyta náttúrlega til. Hleypa leiknum upp í svolitla vitleysu. Ég veit ekki hversu mörg gul þeir fá en það er þeirra leið til að komast inn í leik. Ég býst við því og það slökknaði á þessu. Þeir gera kannski ágætlega í þessu að hleypa þessu í eitthvað rugl í seinni hálfleik.“
Hefðu KR-ingar viljað rauð spjöld á FH? Það voru nokkur brot á tæpasta vaði að mati blaðamanns.
„Nei nei, ég man ekki eftir einhverju afgerandi broti. Þeir voru fastir fyrir og það er kannski þeirra leikur. Við stóðum það af okkur og þetta var bara barátta í seinni hálfleik. Við sundurspiluðum þá samt og fengum fullt af færum. Við hefðum átt að vinna þetta stærra en 4-2 verður að duga í dag.
Næsti leikur KR er gegn Val á Hlíðarenda um helgina. Hvernig tilfinningu hefur Aron fyrir þeim leik?
„Bara góða. Valur eru hörku lið. Við eigum harma að hefna en það endaði illa síðast þegar við fórum á Hlíðarenda. Við mætum gíraðir í þennan leik. Eins og alla leiki í þessari deild. Við fengum svolítið að kenna á því í fyrsta leiknum því ef við mætum ekki til leiks þá vitum við alveg hvað gerist. Það eru hörkulið í þessari deild og ef menn mæta ekki 100% þá eru þetta drulluerfiðir leikir. Við þurfum að mæta gíraðir og ég held að það sé ekki vandamál að gíra sig upp gegn Val.