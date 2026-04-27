Íslenski boltinn

FH spilaði í blárri Henson treyju: „Við vildum ekki fara bara í ein­hvern lit“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Blá Henson treyja FH vakti athygli í kvöld. vísir / anton brink

FH spilaði í blárri Henson treyju en hvítum Nike stuttbuxum og sokkum í 4-2 tapi gegn KR í kvöld.

FH spilar vanalega í hvítu og varatreyja liðsins er svört. Þriðja treyja liðsins hefur ekki verið gefin út en venju samkvæmt verður sú treyja seld til styrktar góðgerðamála og frumsýnd á heimaleik FH.

FH mætti hins vegar svarthvítum KR-ingum í kvöld og þá voru góð ráð dýr. Hvorki aðal- né varatreyjan nothæf og þriðja treyjan ekki tilbúin til frumsýningar. Henson kom FH til hjálpar.

„[Nike] gat ekki útvegað okkur bláa litinn sem við vildum vera í. Varabúningur FH var alltaf blár og við vildum ekki fara bara í einhvern lit, en akkúrat þá átti Nike ekki þennan fagurbláa lit. Þess vegna varð þetta ofan á, í góðri sátt við Nike,“ sagði Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH, í samtali við Vísi.

Var þetta eitthvað stress á síðustu mínútu hjá ykkur? Vissuð þið ekki að þessi leikur væri í uppsiglingu?

„Jú við föttuðum nú alveg að við værum að spila við KR í fjórðu umferð. Það var ágætis tími til að gera þetta en við vorum ekki að panta þetta í janúar. Við vissum það samt alveg að við værum að spila við KR í fjórðu umferð á útivelli.“

