Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í samtali við fréttaskýringaþáttin 60 Mínútur um helgina að hann hefði ekki orðið hræddur þegar árás var gerð þar sem galakvöldverður fjölmiðla og stjórnmálamanna fór fram í Washington.
Trump, eiginkona hans Melania og aðrir ráðamenn voru fluttir í skjól á meðan aðrir gestir földu sig undir borðum, þegar skothvellir ómuðu í byggingunni.
Trump var spurður af þáttarstjórandanum hvernig honum hafi liðið þegar skotjvellirnir tóku að óma. „Ég var ekki áhyggjufullur,“ sagði forsetinn. „Ég skil lífið. Við búum í brjáluðum heimi,“ sagði Trump meðal annars í viðtalinu en þetta er í þriðja sinn sem einhver reynir að ráða forsetann af dögum.
Hann var einnig spurður út í hvernig þetta hefði gengið fyrir sig því það vakti athygli að JD Vance varaforseta var komið út af sviðinu töluvert fyrr en Trump. Trump sagðist gera sér grein fyrir því að hann væri ekki að auðvelda lífvörðum sínum lífið, en að hann hafi viljað sjá hvað væri að gerast áður en hann fór af sviðinu.
Miðlar vestanhafs hafa birt brot úr yfirlýsingu sem árásarmaðurinn, hinn 31 árs Cole Tomas Allen, sendi á vini og ættingja tíu mínútum áður en hann lét til skarar skríða. Þar játaði hann að vera hræddur en sagðist ekki geta staðið hjá á meðan nauðgari og barnaníðingur sæti í Hvíta húsinu. Var hann þar að vísa til Trump. Forsetinn var spurður út í þessi ummæli í 60 Minutes viðtalinu og brást hann reiður við og svaraði hann fréttakonunni Noruh O'Donnell á þann veg að hún ætti að skammast sín fyrir að lesa upp þessi orð.
Karl þriðji Bretakonungur og Kamilla drottning eru væntanleg í opinbera heimsókn til Bandaríkjanna í dag. Dagskrá þeirra er sögð hafa verið yfirfarin eftir atburði helgarinnar. Vonir standa til að heimsóknin muni styrkja tengsl Bretlands og Bandaríkjanna, sem hafa verið undir álagi eftir að bresk stjórnvöld neituðu að taka þátt í aðgerðum Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran, eftir að þær hófust.
Byssumaðurinn meinti sem er grunaður um tilræði við Bandaríkjaforseta og aðra háttsetta embættismenn á kvöldverðarviðburði í nótt skrifaði bréf til fjölskyldunnar sinnar og vina þar sem hann bað þau afsökunar.
Settur dómsmálaráðherra Bandaríkjanna segir að byssumaðurinn sem hleypti af skotum á Hilton-hóteli í Washington í nótt hafi líklega ætlað að ráðast á Donald Trump Bandaríkjaforseta og fleiri háttsetta ráðamenn.