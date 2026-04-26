Fjöru­tíu ár frá slysinu í Tsjernobyl: „Eins og heimurinn gæti snúið aftur til ársins 1986“

Agnar Már Másson skrifar
Fólk klæddi sig í eiturefnagalla til þess að heiðra þá 600 þúsund slökkivliðsmanna sem lögðu líf sitt í hættu við að slökkva elda í kjarnorkuverinu í Tsjjernóbil fyrir 40 árum. AP

Í dag minnast Úkraínumenn þess að fjörutíu ár eru liðin frá versta kjarnorkuslysi sögunnar, slysinu í Tsjernobyl í Úkraínu, sem þá heyrði undir Sóvétríkin.

Þann 26. apríl 1986 átti að halda æfingu í kjarnorkuverinu í Tsjernóbyl í Kænugarðshéraði í Úkraínu til að kanna hvort kælikerfi kjarnorkuversins virkaði sem skyldi. Við æfinguna kom upp sprenging í kjarnakljúfi númer fjögur og eldurinn breiddist hratt út.

Um þrjátíu manns létust í sjálfu slysinu, sem hefði þó getað farið talsvert verr ef ekki hefði verið fyrir starfsmenn kjarnorkuversins sem komust í tæka tíð niður í kjarnakljúf fjögur þar sem þeim tókst þar að draga úr sprengikraftinum.

Um sex hundruð þúsund manns voru látin slökkva elda í kjarnorkuverinu í dögunum sem fylgdi og þar létust tugir manna, samkvæmt opinberum gögnum, en þúsundir til viðbótar eru taldir hafa fengið krabbamein vegna geislunar frá kjarnorkuverinu.

Frá því á miðnætti í nótt hafa Úkraínumenn streymt að aðaltorginu í borginni Slavútitsj í Norður-Úkraínu til þess að minnast þeirra sem létust.

„Þessi hefð hófst hjá okkur þegar við vorum ung. Í mörg ár höfum við komið á þetta torg á hverju ári til að votta þeim virðingu sem vörðu heiminn fyrir kjarnorkuhamförum,“ segir hin 71 árs Liudmyla Liubyva, í samtali við AP.

Eiginmaður Liubyvu vann í kjarnorkuverinu á sínum tíma en nú getur hann ekki gengið vegna veikinda af völdum langvarandi áhrifa af geisluninni, að því er fram kemur í frétt AP.

Slysið leysti úr læðingi mikla geislavirkni sem gaus í andrúmsloftið en stjórnvöld í Sóvétríkjunum upplýstu ekki um slysið fyrr en tveimur dögum síðar þegar vísindamenn í Svíþjóð var farið að gruna eitthvað. Þá hafði geislavirkt ský þegar breist út um Evrópu.

Samkvæmt upplýsingum frá Sameinuðu þjóðunum hafði slysið í raun áhrif á um þrjár og hálfa milljón manns og hefur nú gert um 50 þúsund ferkílómetra land geislavirkt.

Kjarnorkuslysið er talið það versta í sögunni og er aðeins eitt annað kjarnorkuslys metið af sömu stærðargráðu, þ.e. stærðargráðunni sjö, en það varð í Fúkisjíma í Japan árið 2011.

Að undanskildum þeim sem sinna þar vísindastarfi býr enginn í nágrenni við Tsjernóbyl í dag, eða að minnsta kosti ekki löglega, þar sem dvöl er ekki leyfileg innan við 30 kílómetra radíus frá kjarnorkuverinu.

Íbúar í Slavútitsj klæddu lögðu kerti við torgið og klæddu sig sumir upp í búninga þeirra eiturefnakafara sem voru látnir slást við eldinn í Tsjernóbyl. Slavútitsj var einmitt byggð undir þá sem þurftu að flýja Tsjernóbyl-svæðið, en í mars 2022 lögðu Rússar tímabundið undir sig borgina en nú eru um fjögur ár liðin frá því að Rússar hófu allsherjarinnrás í Úkraínu.

Svona lítyr Tsjernóbyl í dag. Þar býr enginn, eða að minnsta kosti ekki löglega, nema vísindamenn og aðrir sem sinna rannsóknum þarna.

„Þegar dróninn lenti fannst manni eins og heimurinn gæti snúið aftur til ársins 1986. Þess vegna verðum við öll – jafnt ungir sem aldnir – að vernda landið okkar, því það er svo viðkvæmt. Það er aðeins varið af verjendum okkar,“ bætir Liubyva við.

