Lengjudeild karla hófst með látum í Mosfellsbæ í kvöld. ÍR vann ótrúlegan 7-4 sigur á Aftureldingu.
ÍR-ingar mættu ákveðnir til leiks í kvöld gegn Aftureldingarliði sem féll úr Bestu deildinni síðasta haust og ætlar sér beinustu leið aftur upp.
Stefán Þór Pálsson, Orri Bjarkason og Óliver Andri Einarsson voru allir komnir á blað eftir 18 mínútna leik og staðan 3-0 fyrir gestina úr Breiðholti.
Joacim Holtan minnkaði muninn skömmu eftir það en Stefán Þór skoraði sitt annað mark og staðan 4-1 í hléi.
Í síðari hálfleiknum skoruðu liðin þrjú mörk hvort. Emil Nói Sigurhjartarson skoraði fimmta mark ÍR á 48. mínútu en fimm mínútum síðar var staðan 5-3 vegna marka Arons Elí Sævarssonar og Óðins Bjarkasonar fyrir Aftureldingu.
Nóg var eftir og vonarneisti kviknaði hjá Mosfellingum. Sá dofnaði hins vegar mjög skömmu síðar þegar Emil Nói skoraði aftur á 57. mínútu. Jón Arnar Sigurðsson skoraði svo sjöunda mark ÍR sex mínútum síðar.
Mark Elmars Kára Cogic á 75. mínútu reyndist það síðasta í leiknum og honum lauk 7-4 fyrir ÍR.
Fylkir vann einnig þriggja marka sigur í fyrsta leik Árbæinga. Sá vannst á Ægi í Árbænum þar sem Eyþór Aron Wöhler, Máni Austmann Hilmarsson og Benedikt Daríus Garðarsson skoruðu mörk Fylkismanna.
Kári Sigfússon lagði upp öll þrjú mörk Fylkismanna.
Upplýsingar um leikina tvo eru fengnar af Fótbolti.net.