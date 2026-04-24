Nottingham Forest steig stórt skref í átt að áframhaldandi veru í ensku úrvalsdeildinni á næstu leiktíð með öruggum 5-0 sigri á Sunderland á Norður-Englandi í kvöld.
Leikurinn fór fram á Leikvangi ljóssins í Sunderland og Trai Hume, bakvörður Sunderland, skoraði sjálfsmark eftir rúmlega stundarfjórðungsleik.
Chris Wood tvöfaldaði forystuna eftir hálftímaleik og eftir það tók við skrautlegur kafli. Morgan Gibbs-White, sem hafði lagt upp mark Wood, skoraði sjálfur þremur mínútum eftir mark Wood og öðrum þremur mínútum eftir það, á 37 mínútu, skoraði Igor Jesus fjórða mark Forest.
Á sex mínútna kafla tókst Forest að slökkva í Leikvangi ljóssins. Elliot Anderson fullkomnaði svo 5-0 sigur Forest með marki í uppbótartíma síðari hálfleiks.
Eftir sigurinn er Nottingham Forest með 39 stig í 16 sæti deildarinnar, sex á undan West Ham þar fyrir neðan og átta stigum frá Tottenham sem er í efsta fallsætinu.
Lundúnaliðin tvö eiga leik inni um helgina en í kjölfar þeirra eru aðeins tólf stig í pottinum og Forest því langt komið með að tryggja áframhaldandi veru liðsins í deildinni.