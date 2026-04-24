„Það er ekkert annað en metnaðarleysi" Valur Páll Eiríksson skrifar 24. apríl 2026 23:15 Albert Brynjar segir metnaðarlaust ef Blikar sækja ekki sóknarmann fyrir gluggalok. Sóknarþenkjandi leikmenn liðsins skuldi betri frammistöðu. Vísir/Sýn Sport Albert Brynjar Ingason segir Óla Val Ómarsson skulda Breiðabliki betri frammistöðu í Bestu deild karla. Hann fer hörðum orðum um sóknarleik Blikanna. Breiðablik hefur skorað tvö mörk í Bestu deildinni í fyrstu þremur leikjunum. Liðið gerði 1-1 jafntefli við Víking, vann ÍA 1-0 og gerði svo markalaust jafntefli við Keflavík í þungum leik á þungum grasvelli í Reykjanesbæ á miðvikudagskvöldið var. „Þetta var mjög þungur leikur. Það var eiginlega bara tvennt sem gladdi mig í þessum leik. Það var þegar Sigurður Hjörtur flautar til hálfleiks. Og svo þegar Sigurður Hjörtur flautar af," segir Albert og bætir við: „Þetta var alveg hrottalega slakur leikur. Ég er sammála Óla að þegar leið á leikinn fóru Blikar að þora að halda meira í boltann og komast í ákveðnar stöður en þetta var rosalega flatt." Óli Valur skuldar, samkvæmt Alberti Brynjari.Vísir/Diego Óli Valur Ómarsson hefur ekki heillað eftir fína byrjun með Blikum á síðustu leiktíð en hann kom til Breiðabliks frá Stjörnunni á síðasta ári. „Þá kannski komum við inn á Óla Val. Það er hann sem þarf að eiga miklu betra tímabil en hann átti í fyrra ef Blikar ætla að gera eitthvað í ár," segir Albert sem stiklaði svo á stóru með meðfylgjandi myndefni á frammistöðu Óla Vals í leiknum. „Þetta eru 27 leikir (sem Óli Valur hefur spilað) fyrir Breiðablik í Bestu deildinni, þrjú mörk og ein stoðsending. Hann skoraði síðast 3. júlí 2025. Hann lagði upp síðast 3. maí. Þetta er bara dýr leikmaður sem skuldar. Þetta er bara ekki nægilega gott fyrir lið sem ætlar að berjast um titilinn." Klippa: Blikar slakir og segir Óla Val skulda Albert bendir á að auk Óla Vals skuldi Ágúst Orri Þorsteinsson, annar kantmaður liðsins, sem skoraði aðeins eitt mark á síðustu leiktíð. „Ég trúi því bara ekki að Blikar ætli að fara í gegnum þennan glugga án þess að sækja sóknarþenkjandi leikmann. Það er ekkert annað en metnaðarleysi," segir Albert. Umræðuna úr Stúkunni má sjá í spilaranum.