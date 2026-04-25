Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Arnar Páll Guðmundsson er oddviti Viðreisnar í Reykjanesbæ.
Ég heiti Arnar Páll Guðmundsson og er oddviti Viðreisnar í Reykjanesbæ. Ég er fæddur og uppalinn í Reykjanesbæ og hjarta mitt slær með bæjarfélaginu okkar. Ég vil byggja upp Reykjanesbæ þar sem lífsgæði, tækifæri og ábyrg stjórnsýsla fara saman. Þar sem áhersla er á öflugt samfélag frá fyrstu árum barna til efri ára, sterkt atvinnulíf og skipulag sem þjónar fólki. Þetta ætla ég að framkvæma
með skýrri stefnu, góðu samstarfi, ábyrgum rekstri og með sjálfbærni að leiðarljósi í öllum málum.
Nokkrar staðreyndir um mig:
Ég er með BS próf í viðskiptafræði, MS próf í mannauðsstjórnun og er nánast búinn með diplómagráðu í opinberri stjórnsýslu
Ég er mikið jólabarn og fæ stundum spurningu hvort að jólasveinninn búi hjá mér.
Hef verið virkur í starfi Viðreisnar frá 2016 (25% ævi minnar)
Er mjög stundvís og legg mikla áherslu á heiðarleg samskipti
Hef unnið marvísleg störf og byggt upp öflugt tengslanet hér á Suðurnesjum
Ég hugsa aldrei „þetta er ekki hægt“ því allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Líklegast fyrir norðan, því ég hef heyrt að það sé stundum aðeins meiri sól og hiti þar en í okkar frábæra Reykjanesbæ.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Ég er svo sem ekki mikill lestrahestur en sú sem kemur fyrst upp í hugann er Mýrin eftir Arnald Indriðason. Man alltaf þegar ég las hana í fyrsta skiptið þá gat ég ekki lagt hana frá mér, persónusköpunin, lýsingarnar og söguþráðurinn frábær. Síðan hef ég auðvitað oft séð myndina og hún er alltaf jafn góð.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Ég tel mikilvægt að endurskoða útgjöld sveitarfélagsins til aðkeyptrar þjónustu. Það eru klárlega tækifæri til staðar að nýta betur þann mannauð og þá sérþekkingu sem fyrir er innan Reykjanesbæjar, með það að markmiði að draga úr þörf fyrir utanaðkomandi sérfræðinga og minnka kostnað þar eins og hægt er.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Já, þessi spurning er áhugaverð, en ef ég hugsa þetta á þrenna vegu þá væru þessi þrú verkefni hér sem við myndum leggja til. Í fyrsta lagi myndum við efla mannauðsmál sveitarfélagsins með því að bæta við stöðugildum þar. Í öðru lagi færum við í að styrkja umhverfissvið Reykjanesbæjar enn frekar í þeim verkefnum sem Reykjanesbær stendur andspænis á komandi árum. Í þriðja lagi yrði byggt upp sérstakt Íþrótta- og tómstundasvið innan Reykjanesbæjar, því íþróttir- og tómstundir eru besta forvörnin okkar til framtíðar.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Húmorinn lengir lífið“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Ég er alltaf til í gott símtal og létt spjall, það leiðir alltaf af sér eitthvað skemmtilegt.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Mér hefur alltaf fundist að kaffið á skrifstofu Viðreisnar í Reykjavík mætti vera sterkara, það eru því miður ekki allir sammála mér þar. Sterkt kaffi er gott kaffi, svart og sykurlaust“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Ég er mikið jólabarn og litlu frænkur mínar spyrja mig stundum „Arnar býr jólasveinninn hjá þér“ þegar ég held mitt árlega aðventuboð á aðventunni. En ég held ég gæti orðið nokkuð góður sérfræðingur í jólaskreytingum. Jólin eru auðvitað dásamlegur tími.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ein umdeild ákvörðun sem ég myndi taka væri að fara í heildstæða endurskoðun á stjórnsýslu Reykjanesbær. Markmiðið væri að skoða hvort verkefni séu á réttum stöðum innan stjórnsýslunnar og færa þau til þar sem það á betur við. Slíkar breytingar myndu ekki fela í sér niðurskurð eða uppsagnir, heldur markvissari nýtingu mannauðs og skýrari verkaskiptingu.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Lét gervigreindina taka mynd af ísskápnum hjá mér og bað hana um að koma með hugmynd af kvöldmáltíð. Það var mjög athyglisvert.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Við erum tilbúin til að vinna með öllum og allir geta unnið með okkur, enda er gott og hæft fólk að finna í öllum flokkum. Fyrir okkur skipta stefnumál og sameiginleg framtíðarsýn mestu máli. Við erum ekki komin einungis til þess að taka þátt, heldur til þess að hafa áhrif á okkar frábæra samfélag.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Úff þau eru mörg, ég hefði til dæmis átt að nýta tækifærið og fara í skiptinám þegar ég var í BS náminu mínu, það er eitt af því sem ég hef alltaf séð eftir. Annað er að hoppa betur á tækifærin heldur en að ofhugsa þau, grípa gæsina þegar hún gefst. Eins hefur lífið kennt mér að líta á mistök sem tækifæri til að læra af og ekki spá of mikið í þeim.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Nálægðin, kyrrðin og sagan. Reykjanesbær hefur svo sannarlega góða sögu að segja. Náttúran í næsta nágrenni og ýmsar útivistarperlur. Svo má ekki gleyma Ljósanótt, björtustu bæjarhátíð landsins, hvet fólk til þess að kíkja til okkar 2026.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Ef ég er að flýta mér (sem er oftast) þá góður kaffibolli og banani en ef ég hef aðeins meiri tíma þá fær skyrið að fljóta með. Lykillinn er svo að eiga ávallt eitthvað „sætt“ í bílnum.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Það er margt vel gert í dag í Reykjanesbæ gleymum því ekki, en við mættum bæta okkur í að setja fram raunhæfar áætlanir og fylgja þeim. Ábyrgð í dag eru einfaldlega tækifæri á morgun.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Á næstu fjórum árum er raunhæft að setja sér markmið að bjóða leikskólapláss fyrir 12 mánaða börn og fjölga sérfræðingum innan skólakerfisins og styðja þannig betur við velferð og árangur nemenda á öllum skólastigum. Efla innviði Reykjanesbæjar og styðja íþróttahreyfinguna til þess að takast á við áskoranir framtíðarinnar. Við erum og verðum ávallt íþróttabær. Jafnframt vil ég fjölga búsetuúrræðum fyrir einstaklinga með fötlun og auka þannig lífsgæði og valfrelsi þeirra.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Myndir með Skímó, það er eitt af þessum lögum sem allir þekkja og geta raulað með mér og kemur mér í gírinn . Ég er meira að segja strax farinn að raula það núna.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Örugglega fleiri en ein og mistök eru auðvitað til þess að læra af þeim. En til þess að svara þessu þá hefðum við til að mynda viljað sjá meiri samráð við íbúa“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Hef aldrei verið svo heppin að hafa fengið gælunafn, en einn kennari kallaði mig alltaf „Guðmundarsonur“ ég hafði alltaf lúmskt gaman af því.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Við í Viðreisn í Reykjanesbæ erum öll með svokallað „bráðaofnæmi fyrir kosningaloforðum“ við leggjum frekar til ákveðna sýn og stefnur. Ég mun leggja ríka áherslu á velferð og farsæld barna, efla innviði og styðja markvisst við íþróttastarf í Reykjanesbæ. Jafnframt að tryggt verði virkt og stöðugt samráð við íbúa, enda störfum við í þeirra þágu og í þeirra umboði.“