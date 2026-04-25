Þriðji sigur Liverpool í röð

Alexander Isak var á skotskónum þegar Liverpool sigraði Crystal Palace, 3-1, á Anfield í dag. Með sigrinum komst Rauði herinn upp í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Liverpool náði forystunni á 35. mínútu. Alexis Mac Allister átti þá skot að marki Palace, boltinn barst til Isaks sem tók við honum og skilaði honum í netið.
Fimm mínútum síðar varði Freddie Woodman, sem stóð á milli stanganna hjá Liverpool í dag, vel frá Jean-Philippe Mateta. Heimamenn geystust í kjölfarið í sókn, Curtis Jones gaf á Andy Robertson sem skoraði og staðan orðin 2-0.
Á 72. mínútu minnkaði Daniel Munoz muninn. Woodman varði frá Ismaïla Sarr en lá eftir. Munoz nýtti sér það og skoraði. Liverpool-menn voru ósáttir en markið stóð.
Þegar sex mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma gulltryggði Florian Wirtz sigur Liverpool sem er nú með 58 stig í 4. sæti deildarinnar. Palace er í 13. sætinu með 43 stig.