Kólumbíska poppstjarnan Shakira mun flytja opinbert lag HM 2026 á opnunarhátíð heimsmeistaramótsins í fótbolta í Mexíkó, að því er Alþjóðaknattspyrnusambandið greinir frá á vefsíðu sinni.
Shakira mun koma fram ásamt listamanninum Burna Boy fimmtudaginn 11. júní í Mexíkóborg. Atriðið fer fram áður en Mexíkó og Suður-Afríka hefja leik í fyrsta leik mótsins, að því er BBC greinir frá.
The Colombian pop star will perform her official 2026 World Cup song ahead of the opening game 🎤 pic.twitter.com/xGpn7bmXqX— BBC Sport (@BBCSport) June 4, 2026
The Colombian pop star will perform her official 2026 World Cup song ahead of the opening game 🎤 pic.twitter.com/xGpn7bmXqX
Áður hafði verið tilkynnt að Shakira, Madonna og K-popp hljómsveitin BTS muni koma fram í hálfleikssýningunni í úrslitaleik mótsins.
Kólumbíumaðurinn J Balvin og suðurafríska söngkonan og lagahöfundurinn Tyla eru meðal þeirra sem einnig munu koma fram á opnunarhátíðinni í Mexíkó.
Opnunarhátíðir verða haldnar í hverju gestgjafalandanna þriggja. Í Kanada munu meðal annarra Michael Bublé og Alanis Morissette koma fram áður en Kanada mætir Bosníu og Hersegóvínu þann 12. júní.
Í Bandaríkjunum munu poppstjarnan Katy Perry og rapparinn Future koma fram áður en Bandaríkin mæta Paragvæ sama dag.
Global superstars @shakira and @burnaboy to bring Dai Dai to the world stage with premiere at FIFA World Cup 2026™ opening ceremony in Mexico City!🎶🔗 https://t.co/SMMjcxsoAS pic.twitter.com/1H7dic4Xmq— FIFA Media (@fifamedia) June 4, 2026
Global superstars @shakira and @burnaboy to bring Dai Dai to the world stage with premiere at FIFA World Cup 2026™ opening ceremony in Mexico City!🎶🔗 https://t.co/SMMjcxsoAS pic.twitter.com/1H7dic4Xmq