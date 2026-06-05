Fótbolti

Þrjár opnunarhátíðir á HM og stór­stjörnur á þeim öllum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Shakira mun bæði syngja á opnunarhátíðinni og í hálfleikssýningunni í úrslitaleiknum.
Shakira mun bæði syngja á opnunarhátíðinni og í hálfleikssýningunni í úrslitaleiknum. Getty/Stephanie Augello

Kólumbíska poppstjarnan Shakira mun flytja opinbert lag HM 2026 á opnunarhátíð heimsmeistaramótsins í fótbolta í Mexíkó, að því er Alþjóðaknattspyrnusambandið greinir frá á vefsíðu sinni.

Shakira mun koma fram ásamt listamanninum Burna Boy fimmtudaginn 11. júní í Mexíkóborg. Atriðið fer fram áður en Mexíkó og Suður-Afríka hefja leik í fyrsta leik mótsins, að því er BBC greinir frá.

Áður hafði verið tilkynnt að Shakira, Madonna og K-popp hljómsveitin BTS muni koma fram í hálfleikssýningunni í úrslitaleik mótsins.

Kólumbíumaðurinn J Balvin og suðurafríska söngkonan og lagahöfundurinn Tyla eru meðal þeirra sem einnig munu koma fram á opnunarhátíðinni í Mexíkó.

Opnunarhátíðir verða haldnar í hverju gestgjafalandanna þriggja. Í Kanada munu meðal annarra Michael Bublé og Alanis Morissette koma fram áður en Kanada mætir Bosníu og Hersegóvínu þann 12. júní.

Í Bandaríkjunum munu poppstjarnan Katy Perry og rapparinn Future koma fram áður en Bandaríkin mæta Paragvæ sama dag.

HM 2026 í fótbolta

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