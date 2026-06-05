Meðal margra nýjunga á stærsta heimsmeistaramóti sögunnar tengist því þegar þjóðsöngvarnir eru spilaðir fyrir leikina.
Varamennirnir eiga einnig að vera á vellinum þegar þjóðsöngvarnir eru spilaðir fyrir leiki á HM í fótbolta í ár.
Alþjóðaknattspyrnusambandið tilkynnti um þessa breytingu í fréttatilkynningu en hún er gefin út tæpri viku fyrir opnunarleik HM í Kanada, Bandaríkjunum og Mexíkó.
Fan-centric pre-match ceremony to debut at @FIFAWorldCup 2026FIFA has unveiled a bold new vision for pre-match ceremonies at the FIFA World Cup 2026 designed to deepen the connection between players and fans while elevating a moment already rich with anticipation:— FIFA (@FIFAcom) June 4, 2026
Fan-centric pre-match ceremony to debut at @FIFAWorldCup 2026FIFA has unveiled a bold new vision for pre-match ceremonies at the FIFA World Cup 2026 designed to deepen the connection between players and fans while elevating a moment already rich with anticipation:
Í fótbolta hefur verið venja að varamenn standi við hliðarlínuna með þjálfarateyminu meðan á athöfninni fyrir leik stendur. Nú eiga þeir að stilla sér upp í kringum miðjuhringinn ásamt byrjunarliðinu.
„Með því að láta alla leikmenn og dómara standa andspænis hvern öðrum í miðjuhringnum á meðan þjóðsöngvarnir eru spilaðir skapast stund samheldni, stolts og tilfinninga sem tilheyrir liðunum og öllum viðstöddum. HM snýst um hvern einasta leikmann og hvern einasta stuðningsmann,“ segir Gianni Infantino, forseti FIFA.
Úrslitakeppnin hefst 11. júní og stendur til 19. júlí. 48 þjóðir taka þátt, alls verða 104 leikir spilaðir og í fyrsta sinn fara fram 32 liða úrslit.