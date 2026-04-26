Umfjöllun og viðtöl: KA 1-2 Keflavík | Fyrsti sigur Keflavíkur Ester Ósk Árnadóttir skrifar 26. apríl 2026 21:15 Frá leik hjá Keflavík fyrr á tímabilinu Vísir/Viktor Freyr Stefan Ljubicic tryggði Keflavík sinn fyrsta sigur í Bestu deildinni á tímabilinu þegar að liðið lagði KA að velli á Akureyri í kvöld. Leiknum lauk 1-2. KA menn byrjuðu leikinn betur og fór þar fremstur í flokki Valdimar Logi Sævarsson sem átti mjög fína spretti. Eftir tíu mínútuna leik tók Keflavík hins vegar öll völd á vellinum og voru ofan á í allri baráttu. Þeir fengum hvert færið á eftir öðru. Tvö skot í stöng, Eiður Orri Ragnarsson fékk gott færi og sömuleiðis Ásgeir Páll Magnússon en allt kom fyrir ekki. Steinþór Már Auðunsson með flottan leik í marki KA. Það var því þvert gegn gangi leiksins að KA komst yfir á 34. mínútu. Jeppe Pedersen átti þá góða sendingu inn fyrir vörn Keflavíkur þar sem Oliver Heiðarson var í góðu hlaupi, komst framhjá Ásgeir Orra Magnússyni í marki Keflavíkur og renndi boltanum í netið. Það liðu þó ekki nema sex mínútur og þá var Keflavík búið að jafna en þar var að verki Davíð Helgi Aronsson eftir hornspyrnu. Staðan 1-1 í hálfleik. Seinni hálfleikurinn byrjaði mjög líkt og því sem fyrri hafði boðið upp. Keflavík yfir í allri baráttu og uppskáru á 58. mínútu þegar Eiður Orri Ragnarsson kom með góða sendingu inn fyrir vörn KA þar sem Stefan Alexander Ljubicic kláraði snyrtilega framhjá Steinþór Már Auðunsyni. Eftir því sem leið á hálfleikinn, færðust Keflvíkingar aftar á völlinn og KA gerðu hvað þeir gátu til að jafna leikinn. Oliver Heiðarsson átti skot í stöngina þegar um 12 mínútur voru eftir af leiknum og síðustu tíu mínúturnar komu KA menn sér oft í álitlegar stöður en náðu ekki inn marki. Keflavík fagnaði því sanngjörnum 2-1 sigri og erum komnir með fjögur stig en KA með eitt stig eftir fjóra leiki. Atvik leiksins Seinna mark Keflavíkur var auðvelt. Steinþór átti útspark sem KA maður skallaði upp í loft. Eiður Orri Ragnarsson náði til boltans og átti snyrtilega sendingu inn fyrir vörn KA þar sem Stefan Alexander Ljubicic kláraði í netið. Stjörnur og skúrkar Það er hægt að taka marga úr liði Keflavík sem áttu frábæran leik, baráttan var til fyrirmyndar og KA fékk ekki nokkurn frið á boltanum. Varnarlínan hélt þá frábærlega. Eiður Orri Ragnarsson var öflugur, átti meðal annar stoðsendinguna í seinna markinu og var sjálfur óheppin að skora ekki. KA liðið í heild leit lengst af leik hreint ekki vel út. Það virtist vera að menn væru einfaldlega ekki að tengja, ótrúlegur fjöldi af misheppnuðum sendingum og öll orka einkennilega. Hættumerki klárlega á lofti á brekkunni. Þó má gefa Steinþóri Már Auðunsyni í marki KA að hann varði oft á tíðum frábærlega og hélt sínum mönnum inn í leiknum. Innkoma Hallgríms Mar Steingrímssonar í seinni hálfleik var líka góð og sóknarleikur KA betri þegar leið á síðari. Stemmning og umgjörð Það var vel mætt á Greifavöllin í fínu fótboltaveðri. Stemmningin góð og áhorfendur fengu skemmtilegan leik til áhorfs. Dómarinn Dómaratríóið átti fínan leik. Pétur Guðmundsson var ekki að flauta að óþörfu og var liðið ansi langt á leikinn þegar hann ákvað að nota flautuna. Leikurinn fékk að flæða mjög vel sem er alltaf skemmtilegast. Haraldur Freyr Guðmundsson: „Þetta gefur mönnum sjálfstraust.“ Haraldur Freyr er þjálfari KeflavíkurVísir/Hulda Margrét „Frábær tilfinning, gott að ná í okkar fyrsta sigur í deildinni þetta árið og bara verðskuldað,“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson þjálfari Keflavík eftir 2-1 sigur á móti KA. „Fyrri hálfleikurinn er bara eign okkar að mínu mati, við eigum tvö skot í stöng og nokkur á rammann og erum bara að ógna þeim mikið. Svo sleppa þeir einu sinni í gegn og skora. Ég er í rauninni bara mjög ánægður hvernig við bregðumst við því. Við brotnum ekki við það, við höldum áfram og náum að skora fljótt. Það var svo bara talað um það í hálfleik að halda áfram og keyra á þá.“ Haraldur var ánægður með sína menn en fannst þeir fara full snemmt að verja forystuna. „Þeir reyndu að koma á okkur í pressu í fyrri hálfleik sem við náðum að leysa vel. Við komumst auðveldlega upp í víddina og fáum krossa og sköpum færi. Mér fannst við gera það sama í síðari hálfleik þangað til við komumst í 2-1 þá finnst mér við hætta að spila, hætta að þora að vera með boltann og við erum farnir að verja forystuna. Það var alltof mikið eftir til að fara að gera það en það tókst í dag.“ KA komst í nokkar ákjósanlegar stöður þegar leið á leikinn. „Við vorum komnir full aftarlega og byrjaðir að sparka honum upp og láta þá koma á okkur aftur og aftur. Það er eitthvað sem við þurfum að laga en frábært að koma hingað norður og ná í þennan sigur. Þetta gefur mönnum líka sjálfstraust inn í næsta leik.“ Besta deild karla Keflavík ÍF KA