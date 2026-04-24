Ríkjandi Íslandsmeistarar í Breiðablik sigraðu Þrótt 2-0 í fyrstu umferð Bestu deildar kvenna í kvöld.
Leikurinn byrjaði hægt og var afar jafn milli liðanna. Hvorugt liðið tókst að skapa sér almennileg færi fyrsta hálftímann. Edith Kristín Kristjánsdóttir braut svo ísinn með marki fyrir Breiðablik á 34. mínútu eftir frábæran langan bolta frá Öglu Maríu Albertsdóttur inn fyrir vörn Þróttar.
Fimm mínútum síðar tvöfaldaði Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir forystu Breiðabliks eftir vel útfærða hornspyrnu og stoðsendingu frá Öglu. 2-0 og þannig stóðu leikar í hálfleik.
Þróttur kom út í síðari hálfleik líkt og í þeim fyrri og var leikurinn nokkuð jafn á milli liðanna. Bæði lið fengu fín færi en tókst ekki að nýta þau.
Breiðablik fékk tvo dauðafæri á skömmum tíma í lok leiks en hvorugt skot hitti á rammann.
Niðurstaðan 2-0 sigur Breiðabliks og þrjú stig í bankann.
Ása og Edith með mörkin fyrir Breiðablik. Agla María var svo öflug eins og svo oft áður og var með tvær frábærar stoðsendingar.
Það var frábær mæting hjá báðum liðum á Kópavogsvöll í kvöld. Yndislegt veður og Blikar góðir á grillinu eins og venjulega. Bæjarins besta var einnig með bás og það getur verið erfitt að neita sér um eina góða pulsu.
Róbert Þór Guðmundsson var á flautunni í dag, með honum voru þeir Tryggvi Elías Hermannsson og Jón Reynir Reynisson. Engin vafamál að mínu mati og fékk leikurinn að flæða vel.