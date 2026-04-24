Breiðablik sigraði Þrótt 2-0 í fyrstu umferð Bestu deildar kvenna í kvöld. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir skoraði annað mark Breiðabliks en henni hefur verið spáð góðu gengi í sumar eftir töluverða bekkjarsetu á síðasta tímabili.
„Það er mjög mikilvægt að byrja sterkt,“ sagði Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir, leikmaður Breiðabliks, eftir sigur liðsins í kvöld.
Margir hafa spáð góðu gengi Ásu í sumar og segir Ása að það fylgi því vissulega einhver pressa.
„Jújú kannski smá en ég ætla bara að hugsa um að halda áfram því sem ég er búin að vera að gera.“
Breiðablik var betri aðilinn í leiknum en leikurinn byrjaði ansi jafnt milli liðanna.
„Mér fannst við byrja í smá veseni sem er kannski mjög eðlilegt miðað við fyrsta leikinn á tímabilinu. Það er alltaf smávegis stress sem fylgir því. Í seinni hálfleik fengum við færi til að klára leikinn fyrr en í 2-0 byrjaði kannski smá panic og sendingar að misheppnast, hefðum getað sleppt því.“
Ian Jeffs sem tók við liðinu eftir síðasta tímabil breytti um leikkerfi sem byrjaði ekki vel.
„Nýja leikkerfið byrjaði brösulega og við skíttöpuðum gegn Hacken. En mér finnst við vera búnar að tengja rosalega vel í þessu kerfi og það hentar okkur vel miðað við þá leikmenn sem eru í liðinu.“
Ása fékk lítinn spilatíma síðasta sumar og dvaldi svolítið á bekknum undir stjórn Nic Chamberlain eftir að hafa verið valin efnilegasti leikmaðurinn árinu áður.
„Það reynir rosalega á þolinmæðina en maður þarf alltaf að vera klár. Það geta verið ein meiðsli og maður er kominn inn. Liðið í fyrra var ekkert eðlilega gott, með mikla breidd og það var gríðarleg samkeppni. Ég hugsa að ég fái stærra hlutverk í sumar og ég ætla að nýta það og sýna hvað í mér býr.“