Hákon hefur bætt sig á öllum sviðum og framlengir við Brentford Ágúst Orri Arnarson skrifar 24. apríl 2026 11:09 Hákon Rafn Valdimarsson hefur verið ánægður hjá Brentford. Getty/Molly Darlington Hákon Rafn Valdimarsson hefur skrifað undir framlengingu á samningi sínum við Brentford í ensku úrvalsdeildinni. Nýr samningur Hákons gildir til ársins 2030 með möguleika á tveggja ára framlengingu. Hákon hefur verið í hlutverki varamarkmanns síðan hann kom til Brentford árið 2024 frá Elfsborg í Svíþjóð. Hann hefur því aðeins spilað tólf leiki fyrir Brentford í öllum keppnum, einn í ensku deildinni en hina í bikarkeppnum. Á þessu tímabili náði Hákon frábærum árangri með Brentford í deildabikarnum og fór í átta liða úrslit en þar féll liðið úr leik gegn Manchester City sem varð meistari. 📨 (1) New Message: Hákon Valdimarsson pic.twitter.com/fFYTIjNgNN— Brentford FC (@BrentfordFC) April 24, 2026 Þrátt fyrir að hafa verið í litlu hlutverki hefur Hákon verið ánægður hjá Brentford og segist hafa tekið miklum framförum. „Síðustu tvö og hálft ár hafa verið frábær. Ég hef lært mikið og þróast sem markmaður. Mér líður eins og allt öðrum manni, ég hef bætt mig á öllum sviðum markvörslunnar. Ég er mjög ánægður hér og hef verið sáttur með Keith [Andrews, sem tók við þjálfun liðsins í fyrra]. Við eigum gott samband og spjöllum mikið saman," sagði Hákon í viðtali eftir að hafa skrifað undir nýjan samning. Hákon minntist einnig á markmannsþjálfara liðsins, Manu Sotelo, og sagði hann vera stóra ástæðu fyrir framförum sínum. „Manu ýtir okkur áfram á hverjum einasta degi. Án hans hefði ég aldrei tekið svona miklum framförum síðustu ár. Hann hefur verið mjög mikilvægur," sagði Hákon en Gróttamaðurinn fékk ekki mikla markmannsþjálfun á sínum yngri árum. Viðtalið má sjá hér fyrir neðan. "I've learnt and developed a lot. I just feel completely different. I've improved in everything as a goalkeeper" 💬Hákon Valdimarsson on his new contract, the GK unit, and his aims going forward pic.twitter.com/08b2qzVv8Y— Brentford FC (@BrentfordFC) April 24, 2026