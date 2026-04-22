Frá og með næstu leiktíð mun kvennalið Chelsea spila alla sína heimaleiki á Stamford Bridge, 40.000 manna leikvanginum sem karlalið félagsins spilar sína heimaleiki á.
Þetta tilkynnti félagið sem þar með verður það fjórða í efstu deild Englands í fótbolta þar sem kvennaliðið spilar á aðalleikvangi félagsins.
Kvennalið Chelsea er ríkjandi Englandsmeistari og sigursælasta lið deildarinnar með átta Englandsmeistaratitla. Ákvörðunin um að spila heimaleiki á Brúnni, og kveðja Kingsmeadow, var tekin í samráði við leikmenn, samstarfsaðila og stuðningsmannafélög.
A post shared by Chelsea FC Women (@chelseafcw)
„Þessi stund er ekki bara fyrir okkur,“ skrifuðu leikmenn Chelsea í bréfi til stuðningsmanna.
„Þetta er fyrir hvern einasta leikmann sem borið hefur merki Chelsea. Þetta er fyrir öll þau sem ýtt hafa kvennaboltanum áfram. Þetta er fyrir alla stuðningsmennina sem hafa verið með okkur á þessu ótrúlega ferðalagi,“ skrifuðu leikmennirnir og bættu við:
„Þetta er nýr kafli en markmið okkar eru áfram þau sömu. Við viljum vinna. Við viljum lyfta fleiri bikurum. Við viljum skapa meiri sögu. Það er það sem Chelsea hefur alltaf gert og við ætlum að halda því áfram með stuðningsmönnum okkar á Brúnni.“
Á meðal þess sem til stendur að gera á nýja heimavellinum er að hafa botnlausan bröns, þar sem stuðningsmenn geta komið saman og gætt sér á veitingum.
Kvennalið Chelsea hefur spilað fjóra deildarleiki á Stamford Bridge á þessari leiktíð og mættu 30.545 manns á leik liðsins við Arsenal í janúar. Mest hafa 34.302 manns mætt á leik kvennaliðsins á Stamford Bridge sem jafnframt hefur verið heimavöllur liðsins í Meistaradeild Evrópu síðan í vetur.
Áður höfðu Arsenal, Aston Villa og Leicester ákveðið að láta kvennalið sín spila alla heimaleiki á aðalleikvangi sínum.