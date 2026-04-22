Chelsea tapaði í gærkvöld fimmta leiknum í röð í ensku úrvalsdeildinni, án þess að skora mark, en það hefur ekki gerst síðan árið 1912, þegar Titanic sökk. Mörkin úr sigri Brighton má nú sjá á Vísi ásamt svörum Liams Rosenior, stjóra Chelsea, eftir tapið.
Chelsea fékk varla færi í leiknum í gær og hefur nú tapað gegn Brighton, Manchester United, Manchester City, Everton og Newcastle, fengið á sig ellefu mörk í þessum leikjum en ekki skorað eitt einasta mark.
Eins og sjá má í spilaranum hér að neðan var Brighton mun betra lðið í gær og sigurinn fyllilega verðskuldaður en mörkin skoruðu Ferdi Kadoglu, Jack Hinshelwood og Danny Welbeck.
Með sigrinum komst Brighton upp fyrir Chelsea, í 6. sæti með 50 stig, tveimur meira en Chelsea, þegar liðin eiga fjóra leiki eftir. Brentford og Bournemouth eru svo einnig með 48 stig og eiga leik til góða. Sjötta sætið gæti enn mögulega dugað til að komast í Meistaradeild Evrópu en bara ef að Aston Villa endar í 5. sæti og vinnur jafnframt Evrópudeildina.
Rosenior gerir sér eflaust fulla grein fyrir því hve skelfileg staða Chelsea er orðinn og hann beindi spjótum sínum að eigin leikmönnum eftir tapið í gær:
„Ég hef varið leikmenn þegar ég taldi það rétt en ég get ekki varið þessa frammistöðu. Ég get ekki varið neitt varðandi hana. Hún er ekki í samræmi við þetta félag eða nokkuð sem ég ætlast til af hópnum. Þetta verður að breytast. Verður að breytast,“ sagði Rosenior eins og sjá má í spilaranum hér að ofan.