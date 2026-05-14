Elías Rafn Ólafsson varð bikarmeistari í Danmörku eftir 1-0 sigur í úrslitaleiknum gegn FC Kaupmannahöfn, liði Viktors Bjarka Daðasonar. Hetja Midtjylland í mjög lokuðum leik kom frá Suður-Kóreu.
Mikið var undir hjá báðum liðum í þessum leik. FCK átti algjört vonbrigðatímabil í deildinni og Midtjylland missti deildarmeistaratitilinn til AGF um síðustu helgi.
Það sást líka á stuðningsmönnum liðanna hversu mikilvægur þessi bikarúrslitaleikur var og stemningin var hreint sturluð, stundum aðeins of.
Með svo mikið undir varð leikurinn hins vegar mjög lokaður. Fá færi litu dagsins ljós og staðan stóð markalaus í hálfleik eftir mörg stopp vegna brota.
Viktor Bjarki Daðason var í byrjunarliði FCK og náði taka fínt skot á Elías Rafn Ólafsson í marki Midtjylland undir blálok fyrri hálfleiks. Elías varði vel og varði einnig frá Mohamed Elyounoussi í sömu sókn.
Seinni hálfleikurinn tafðist síðan um stund því stuðningsmenn FCK kveiktu í flugeldum og beindu þeim að leikmönnum þegar þeir gengu út úr göngunum. Dómarinn var fljótur að senda leikmenn aftur inn í búningsherbergi og beðið var eftir því að lætin róuðust niður áður en leikurinn hófst á ný.
Þegar líða tók á leikinn færðist meiri harka í menn, leikmenn beggja liða fengu spjald og þjálfari FCK fékk líka að líta gult spjald fyrir mótmæli. Hann vildi meina að brotið hefði verið á Viktori Bjarka en fékk ekkert fyrir sinn snúð.
Viktor Bjarki fékk frábært færi til að taka forystuna fyrir FCK um miðjan seinni hálfleik en varnarmaður kastaði sér fyrir skotið á ögurstundu. Hann var síðan tekinn af velli á 77. mínútu þegar staðan var enn markalaus og allt leit úr fyrir framlengingu.
Aðeins fimm mínútum síðar skoraði Suður-Kóreumaðurinn Han-Beom Lee sigurmarkið fyrir Midtjylland. Aral Simsir átti samt mestan heiður í markinu, með stórkostlegri fyrirgjöf sem rataði til Lee.
Samlandi hans, Gue-Sung Cho, var síðan næstum því búinn að skora annað mark fyrir Midtjylland í uppbótartímanum. FCK var þá komið með nánast allt liðið í sókn en Midtjylland braust upp í skyndisókn. Suður-Kóreumaðurinn sigraði markmanninn en boltanum var bjargað á línu.
Elías Rafn greip síðan fyrirgjöf úr síðustu sókn FCK og Midtjylland fagnaði titlinum í þriðja sinn í sögu félagsins.
Rúnar Alex Rúnarsson var á varamannabekk FCK og kom ekki við sögu í leiknum.