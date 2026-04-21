Vilja tæpar tvö hundruð billjónir til varnarmála Samúel Karl Ólason skrifar 21. apríl 2026 23:03 Donald Trump forseti, Pete Hegseth varnarmálaráðherra og Dan Cain formaður herforingjaráðs Bandaríkjanna. AP/Mark Schiefelbein Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna birti í dag fjárlagatillögu ríkisstjórnar Donalds Trump varðandi varnarmál og vill ríkisstjórnin að þingið verji 1,5 billjón dala til varnarmála á næsta ári. Það myndi þýða um 42 prósenta aukningu á milli ára. Ekki er talinn með aukafjárveitingarbeiðni vegna stríðsins gegn Íran, sem gæti hljóðað upp á tvö hundruð milljarða dala. Ein og hálf billjón dala samsvarar um um 184 billjónum króna (tólf núll). Verði þingið við beiðni ríkisstjórnarinnar yrði um umfangsmestu fjárútlát Bandaríkjanna til varnarmála í sögunni, þó tillit sé tekið til verðbólgu. Landsframleiðsla Íslands í fyrra var tæpar fimm billjónir króna. Í yfirlýsingu ráðuneytisins segir að um sé að ræða fjárfestingu sem ætlað sé að leysa úr viðjum hið bandaríska „vopnabúr frelsisins“. Rúmum helmingi fjárveitingarinnar stendur til að verja í að auka og bæta hergagnaframleiðslu. Sérstaka áherslu á að leggja á dróna en til stendur að þrefalda fjárveitingum þeim tengdum. Einnig á að fjárfesta í loftvarnarkerfum og framleiðslu á flugskeytum fyrir þau og herþotum, auk þess sem bæta á framleiðslugetu Bandaríkjanna á herskipum. Vísað er til framleiðslu nýrra orrustuþota, sem bera nafnið F-47 (Donald Trump er 47. forseti Bandaríkjanna), nýrra sprengjuþota sem heita B-21 og gullflotans svokallaða sem til stendur að mynda. Sjá einnig: Boeing fær að smíða orrustuþotur framtíðarinnar Haft er eftir Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, að fjárfestingin muni festa í sessi yfirburði herafla Bandaríkjanna til næstu áratuga. Hann segir fyrrverandi ríkisstjórnir hafa undirfjármagnað herafla ríkisins á sama tíma og óvinir Bandaríkjanna hafi styrkst. AP fréttaveitan hefur eftir embættismönnum úr varnarmálaráðuneytinu að fjárlagabeiðnin hafi að mestu verið samin áður en átökin milli Bandaríkjanna og Ísrael annarsvegar og Írana hins vegar hófust. Embættismennirnir sögðu ekki hvað ráðuneytið vildi fá í aukafjárveitingu vegna stríðsins gegn Íran. Í síðasta mánuði gaf Hegseth til kynna að upphæðin gæti verið um tvö hundruð milljarðar dala en tók fram að það gæti breyst. Þá kom fram í kvöld að forsvarsmenn sjóhers Bandaríkjanna vildu kaupa 785 Tomahawk stýriflaugar en áður hafði komið fram að þeir vildu eingöngu 55 slíkar flaugar. Fjölmargar stýriflaugar af þessari gerð hafa verið notaðar til árása í Íran en ólíklegt er að framleiðsla þeirra sé nægjanleg til að anna þessar eftirspurn á næsta ári. Vilja meira fyrir minna Einn liður í áðurnefndri fjárfestingu í hergagnaframleiðslu snýr að því að auka framleiðslu einfaldra og ódýrari vopna. Yfirmaður fjármála flughers Bandaríkjanna sagði í kvöld að innan þess hluta heraflans vildu menn hætta að leggja of mikla áherslu á framleiðslu fárra kostnaðarsamra en mjög góðra vopna og þess í stað geta framleitt meira af hefðbundnari vopnum. Það hefur sýnt sig í átökunum í Úkraínu að getan til að framleiða mikið af skotfærum og hergögnum fyrir eins lítinn pening og hægt er skiptir miklu máli. Fjárlagabeiðnin inniheldur einnig áætlanir um að kaupa átján ný herskip fyrir rúma 65 milljarða dala en það er um 46 prósenta aukning milli ára. Beiðnin inniheldur ekki fjárveitingar til nýs herskips sem bera á nafn Trumps. Sú beiðni verður víst lögð fram á næsta ári. Bandaríkin Donald Trump Hernaður 