Tveir flokkar í Garðabæ útiloka samstarf Þórarinn Þórarinsson skrifar 21. apríl 2026 20:25 Oddvitarnir sex sem leiða framboðslistana til bæjarstjórnarkosninganna í Garðabæ mættust í kosningapallborðinu í dag undir stjórn Tómasar Arnar Þorlákssonar. Þrátt fyrir eðlislægan ágreining var nokkur samhljómur með pólitísku andstæðingunum en þó er samstarf tveggja flokka útilokað. Vísir/Vilhelm Oddvitar þeirra flokka sem bjóða fram í Garðabæ fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar tókust á í kosningapallborði fréttastofu Sýnar, Vísis og Bylgjunnar í dag. Eðli málsins samkvæmt var nokkur ágreiningur um til dæmis skipulagsmál og fjármálastjórnun en öll gátu þau þó sameinast um að vilja veg Garðabæjar sem mestan og bestan og flest eru tilbúin til samstarfs í þeim tilgangi.Oddvitarnir eru sex: Almar Guðmundsson hjá Sjálfstæðisflokki, Þorbjörg Þorvaldsdóttir hjá Garðabæjarlistanum, Guðlaugur Kristmundsson hjá Viðreisn, Hlynur Bæringsson hjá Framsókn, Kjartan Atli Kjartansson hjá Samfylkingunni og Lárus Guðmundsson hjá Miðflokki. Tómas Arnar Þorláksson, fréttamaður, stýrði pallborðinu og hóf leika á skipulagsmálum þar sem sitt sýndist hverjum og Almar, bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðisflokks, mátti svara fyrir margs konar gagnrýni á þéttingu byggðar, sölu lóða- og byggingarleyfa og skipulag samgangna. Þá mættu sumir oddvitanna til leiks nestaðir með umkvörtunum frá íbúum vegna ljótra nýbygginga.Kjartan Atli áréttaði mikilvægi þess að uppbygging í bænum yrði að vera í takti við innviðauppbyggingu en hvort ákveðnar byggingar væru ljótar eða ekki hlyti alltaf að vera matsatriði. Hraðinn endar í myglu Miðflokksmaðurinn Lárus var sókndjarfur strax í byrjun. Hann sagðist hafa átt heima í Garðabæ í 35 ár og ásýnd hans væri ekki sú sama og kallaði eftir lágreistari byggingum og heiðarlegri og betri stefnu í byggingarmálum. Þá sendi hann Almari „og félögum“ tóninn fyrir að ganga of hart fram í að selja lóða- og byggingaréttindi í hagnaðarskyni. Hann lagði áherslu á frekari blöndun byggðar en var frekar á bremsunni þegar hann var spurður hvort hraða þyrfti byggingu húsnæðis því „mikill byggingarhraði endar í myglu“. Langtímaplan væri þó nauðsynlegt.Guðlaugur Kristmundsson, sem leiðir lista Viðreisnar, tók undir með Kjartani Atla um að fegurð bygginga væri háð persónulegu mati. Hann sagðist vilja ábyrga uppbyggingu blandaðrar byggðar í kringum borgarlínu af skynsemi og ekki mætti gleyma að huga að almenningssamgöngum eins og hann vildi meina að hefði gerst í til dæmis Urriðaholti. Manneskjulegt umhverfi Þorbjörg Þorvaldsdóttir, hjá Garðabæjarlistanum, sagðist að mörgu leyti sammála þeim Guðlaugi og Kjartani og vissulega þurfi að halda áfram að byggja bæinn upp. Hún vilji sjá manneskjulegt umhverfi sett á dagskrá og byggja þurfi af ábyrgð fyrir fólk. Kjörnir fulltrúar ættu því að spyrja sig hvort þeir myndu sjálfir vilja búa í þar sem verið er að byggja upp. Lárus Guðmundsson oddviti Miðflokksins, byrjaði sótti fast að Almari Guðmundssyni bæjarstjóra í upphafi pallborðsins.Vísir/Vilhelm Hlynur, oddviti Framsóknar, sagðist augljóslega vilja búa í Garðabæ og ætlaði því ekki að „tala allt niður“ en vildi ekki endilega leggja ofurkapp á hraða uppbyggingu, meðal annars með vísan til könnunar sem sýndi fram á að meirihluti Garðbæinga kæri sig ekki um að íbúafjöldinn fari yfir 50.000 manns.Stjórnsýslan væri þó ofboðslega seinvirk í þessum efnum og þar væri pólitíkin mögulega að flækjast fyrir. Hann væri ekki að ætlast til þess að verið væri að henda húsum upp út um allt en ferlið hlyti að geta orðið skilvirkara og útilokaði ekki að gervigreindin gæti stuðlað að því í framtíðinni. Hlyni Bæringssyni, oddvita Framsóknarflokks, finnst gott að búa í Garðabæ og var því ekki mættur til þess að „tala allt niður“.Vísir/Vilhelm Almar var ekki tilbúinn til þess að fallast á að pólitíkin væri að þvælast fyrir uppbyggingu og hann upplifði prýðisumræðu og vinnulag í skipulagsnefndinni. Hann sagðist heldur ekki viss um að íbúar Urriðaholts væru endilega sammála um að þar hefðu verið gerð mistök.Þá þyrfti að horfa á yfirbragð bæjarins alls og græn svæði fengju að njóta vafans þegar unnið væri að skynsamlegri tengingu byggðar við þau. Álftanes undir smásjá Álftanesið og sú uppbygging sem þar er fram undan var rædd af nokkrum ákafa og þá helst áhyggjur þeirra sem þar búa af því að rómuð „sveit í borg“-tilfinningin sem þar ríkir sé í hættu.Kjartan Atli, sem þekkir Álftanesið vel af eigin raun, sagði mikilvægt að halda sérstöðu Nessins í tryggð við náttúruna og söguna, fyrir utan auðvitað að Álftanesið snúist fyrst og fremst um börnin.Guðlaugur sagði Kjartan hafa boðið upp á frábæra söguskýringu en áttaði sig þó ekki alveg á því hvað hann væri að meina og að Álftnesingar sjálfir kalli eftir aukinni þjónustu, til dæmis matvöruverslun. Þorbjörg kannaðist við undrun íbúa sem finnst komið aftan að þeim með skipulagi uppbyggingar á Norðurnesinu og tók undir að ekki lægi endilega á að byggja þar. Hún teldi hins vegar ekki endilega þurfa að halda í allt eins og það er á Álftanesi. Sátt um Garðabæjarleiðina Sjálfsagt var samhljómurinn mestur hjá oddvitunum þegar leikskólamálin voru tekin fyrir og ágætis sátt virðist um Garðabæjarleiðina svokölluðu. Hins vegar töldu flestir að enn mætti gera betur.Þorbjörg sagði breytingarnar á kjörtímabilinu hafa verið gerðar í góðri sátt allra en eftir standi að hámark vistunartíma á viku sé aðeins 40 klukkutímar. Þá vanti tölfræðilegar upplýsingar um raunveruleg áhrif breytinganna á bæði starfsfólk og ólíka hópa foreldra, hvort einstæðir foreldrar hafi til dæmis þurft að mæta breytingunni með minnkaðri vinnu og svo framvegis. Kjartan Atli Kjartansson oddviti Samfylkingarinnar, veðjar á að nýir vendir séu líklegastir til að sópa best í Garðabæ.Vísir/Vilhelm Kjartan Atli minnti á að leikskólagjöld í Garðabæ væru þau næsthæstu á höfuðborgarsvæðinu og Þorbjörg sagði Garðabæjarlistann einfaldlega vilja gera leikskólann gjaldfrjálsan.Lárus sagði Miðflokkinn vilja skoða fleiri lausnir í leikskólamálum og vill til dæmis gefa foreldrum tækifæri á því að vera heima með börnum sínum fyrstu tvö árin. Gæðastundir gera betri Garðbæinga Hlynur sagðist ekki geta talað leikskólana niður þar sem hann hefði verið með yngstu dóttur sína á leikskóla í bænum og það hefði verið frábært. Hann teldi þó víst að „okkur þyrsti öll í meiri tíma með börnunum okkar“ og rétt væri að hafa líka í huga að börnunum líði betur eftir því sem þau eyða meiri tíma með foreldrum sínum.Það sé gott og göfugt markmið að reyna að koma börnum sem fyrst inn á leikskóla en vert sé að huga að því að góðir einstaklingar í Garðabæ verði enn betri með meiri samveru með foreldrunum. Flókinn matur Oddvitarnir eru allir áfram um að börnum verði boðinn sem heilsusamlegastur matur í skólum bæjarins en það yrði flókið í framkvæmd að búa þannig um hnútana að allur matur yrði eldaður í skólunum.Þorbjörg telur þetta þó raunhæft og eitthvað sem setja eigi á oddinn. Til þess þurfi þó að hverfa frá gildandi samningi og þetta verði að gerast í skrefum. Almar benti á að nýbúið væri að bjóða skólamatinn út og tók fúslega að sér að verja Skólamat sem leggur skólunum til máltíðirnar.„Enginn er fullkominn en þetta gengur vel,“ sagði bæjarstjórinn sem vill flýta sér hægt í matarmálunum. Í næstu lotu, eftir líklega þrjú ár, megi víkka út linsuna og kanna hvort hægt verði að gera þetta með öðrum hætti. Almar Guðmundsson oddviti Sjálfstæðisflokksins og bæjarstjóri, taldi ástæðulaust að reisa rauða fánaborg í kringum efnahagsreikning sveitarfélagsins. Vísir/Vilhelm Guðlaugur sagðist sem aðdáandi einkaframtaksins hafa vonað að fleiri aðilar tækju þátt í útboðinu og vonast til þess að fleiri gefi sig fram í næstu lotu. Kjartan Atli efaðist ekki um að öll vildu þau að skólabörn fengju sem heilnæmasta fæðu og því nær sem kokkurinn er þeim sem borðar því betri er maturinn. Hins vegar þurfi að sýna því skilning að þarna sé verið að þjónusta stórt samfélag.Hlynur sagðist ekki viss um að kokkur í hverjum skóla væri raunhæfur möguleiki en þetta þyrfti að skoða með lýðheilsu barna í huga. Þetta, eins og margt annað, byrji heima og þar sé „oft rusl“ í matinn. Að vera eða ekki vera… sjálfbær Samhljómurinn var ekki alveg sá sami þegar þráttað var um rekstur og fjárhag Garðabæjar en Almar bar sig vel og sagði að þegar horft væri til árabilsins 2021 til 2025 væri skuldastaða sveitarfélagsins sterkari núna en fyrir síðustu kosningar. Þó hefði verið fjárfest í innviðum og til dæmis tekið myndarlega á endurbótum í skólum vegna myglu.Varðandi ítrekaða gagnrýni Lárusar á lóðasölu sagði hann hana mikilvægan þátt í vaxandi sveitarfélagi. „Við seljum lóðir og fáum tekjur.“ Lárus gaf ekki mikið fyrir þetta og hækkaði róminn þegar hann greip fram í fyrir Almari og sagði bæinn ekki sjálfbæran. Þá sakaði hann Almar um útúrsnúninga þegar hann hafnaði því alfarið að hægt væri með réttu að lýsa bæinn ósjálfbæran.Hlynur vildi ekki ganga svo langt að segja allt í kaldakoli í fjármálum bæjarins en hann sæi þó ákveðin hættumerki. Almar sagði Sjálfstæðisflokkinn standa fyrir ábyrgan rekstur og það væri gott að hafa heilbrigðan efnahagsreikning. Óþarfi að flagga rauðu Ekki væri rétt að halda rauðum flöggum á lofti en alltaf þurfi að fara varlega. „Við höfum sýnt að við höfum kjark til þess en staðan er sterk.“ Og aftur var Lárus til andsvara og gaf hvergi eftir þegar hann sagði að árið 2023 hefði Garðabær, á hvern haus, verið skuldsettasta sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu.„Og þá byrjuðu þessar aðgerðir í sölu á lóðum og byggingarrétti. Staðan ekkert of góð samanborið við önnur sveitarfélög.“Þorbjörg sagðist hafa verið svolítið stressuð fyrir tveimur árum en það væri jákvætt að sjá lækkandi skuldahlutfall. Efnahagur bæjarins beri með sér að hann sé sveitarfélag í uppbyggingu en í reikningnum séu bil sem þurfi að brúa. Þorbjörg Þorvaldsdóttir oddviti Garðabæjarlistans, horfði nokkuð bjartsýn yfir sviðið en var þó ekki alveg svo jákvæð að hún sé til að gefa Lárusi og Miðflokki séns í meirihlutasamstarfi, komi sú staða upp.Vísir/Vilhelm Guðlaugur sagði gaman að heyra svona marga tala um fjármál bæjarins en þeim í Viðreisn finnist hættulegt að rekstur bæjarins hvíli mikið til á „einsskiptistekjum“ og horfa þurfi til hagræðingar í rekstrinum. Honum finnist hagræðingaraðgerðir núverandi meirihluta svolítið gamaldags og þeim jafnvel útvistað til embættismanna, eins og það skorti pólitíska forystu um hvar eigi að hagræða.Hlynur sagði bestu fjárfestinguna fólgna í því að greiða niður skuldir. Varla vildi neinn hækka útsvarið og hann vildi auka tekjurnar með því að markaðssetja Garðabæ meðal annars sem góðs staðar fyrir fyrirtækjarekstur.Þá sagðist Hlynur telja kostnað við stjórnsýslu of mikinn en Lárus talaði um sparnað í rekstri mannvirkja og starfsmannahaldi og nefndi sérstaklega fjölda starfsfólks á bæjarskrifstofunni sem honum finnst fullmikill. Ágætis byrjun Ekki var annað á oddvitunum að heyra en málefni aldraðra og fólks með fötlun í bænum væru þeim hugleikin og samhljómurinn talsverður. Bærinn væri á réttri leið, fullseint að vísu, en halda þyrfti áfram á sömu braut og þá einna helst efla félagslega þáttinn og heilsurækt.„Við þurfum að gera miklu meira félagslega fyrir fatlaða og öryrkja. Garðabær hefur farið sér hægt í þessum málum,“ sagði Lárus en Almar sagðist aftur á móti stoltur af því sem gert hafi verið fyrir fólk með fötlun á kjörtímabilinu.Þorbjörg sagði Garðabæjarlistann hafa lagt sig fram um að veita meirihlutanum sanngjarnt aðhald og að hann hefði gert margt ansi vel. Hins vegar vanti virkniúrræði.Undir það gátu hinir tekið og talað um lengri opnunartíma sundlauga og bókasafna sem góða staði til þess að rjúfa félagslega einangrun barna og unglinga og ekki síður eldri borgara. Guðlaugur Kristmundsson oddviti Viðreisnar, telur Garðabæ vera á réttri leið í málefnum fólks með fötlun en sorglegt sé að horfa upp á mörg bíða eftir þjónustu þannig að betur má ef duga skal.Vísir/Vilhelm Guðlaugur tók undir að bærinn væri á réttri leið með þjónustu við fólk með fötlun en sorglegt sé að sjá hversu margir bíða eftir þjónustu. „Við þurfum bara að halda áfram. Sama hvaða meirihluti verður hér eftir kosningar þá þarf sveitarfélagið að halda áfram á þessari braut. Ég vil ekki sjá þetta verða eitthvert ágreiningsmál okkar.“ Öll óbundin og engin bandalög Þegar síga fór á seinni hluta pallborðsins varpaði Arnar Tómas þeirri staðreynd fram að Sjálfstæðisflokkurinn væri í sinni kunnuglegu stöðu í bænum með hreinan meirihluta sem hvílir nú á sjö bæjarfulltrúum.Hann spurði síðan hvort búið væri að mynda eitthvert bandalag gegn Sjálfstæðisflokknum en niðurstaðan var að næstum allir eru til í að vinna með öllum. Næstum allir.Hlynur sagði Framsóknarflokkinn ekki útiloka neinn. Kjartan Atli sagði þau öll hafa það hlutverk að vinna saman að hag bæjarins með því að halda hvoru öðru á tánum. Þó sé það auðvitað þannig að þegar einn og sami flokkur stjórnar geti hlutir fallið milli skips og bryggju og hann telji að nýir vendir muni sópa best.Guðlaugur sagði þau í Viðreisn fara óbundin til kosninga og að bæjarfulltrúum líði vel saman og þau muni öll vinna fyrir Garðabæ sama hverjir verða í meiri- eða minnihluta. Til í næstum allt Leifur sagðist eiginlega geta unnið með öllum sem eru hægra megin við miðju og leit síðan til Þorbjargar þegar hann sagðist ekki útiloka manneskjuna en öðru máli gegndi um flokk hennar og sló þar með samstarf Miðflokks og Garðabæjarlista út af borðinu.Þar fyrir utan væri Miðflokkurinn til í samstarf við hvern og einn svo lengi sem það væri ekki meirihluti Sjálfstæðisflokks.Þorbjörg svaraði Leifi síðan í sömu mynt og var jafnvel enn afdráttarlausari þegar hún sagði samstarf við Miðflokkinn engan veginn koma til greina. Pallborðið Garðabær Sveitarstjórnarkosningar 2026 