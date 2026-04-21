Valsmenn eru sagðir vera að landa miðjumanninum Samúel Kára Friðjónssyni frá Stjörnunni, fyrir umtalsverða upphæð.
Dr. Football greindi fyrst frá því á X að Samúel væri á leiðinni í Val og samkvæmt upplýsingum Vísis er allt útlit fyrir að kaupin gangi eftir. Mögulegt kaupverð liggur ekki fyrir en er sagt hátt og gæti Samúel orðið einn dýrasti leikmaður deildarinnar.
Samúel Kári er að ganga til liðs við Val frá Stjörnunni. TicTac pic.twitter.com/7k66hqshkK— Dr. Football Podcast (@drfootballpod) April 21, 2026
Samúel Kári var í byrjunarliði Stjörnunnar í fyrsta leik tímabilsins í Bestu deildinni en kom svo inn á sem varamaður í sigrinum gegn FH síðasta föstudag.
Þessi þrítugi miðjumaður sneri heim til Íslands úr atvinnumennsku fyrir síðasta tímabil og var í stóru hlutverki hjá Garðbæingum í fyrra. Samningur hans við Stjörnuna átti að gilda út árið 2028.
Samúel er að upplagi Keflvíkingur en fór ungur að árum í atvinnumennsku til Reading á Englnadi og lék svo í Noregi, Þýskalandi og Grikklandi áður en hann kom til Stjörnunnar.
Hann á að baki átta A-landsleiki og var í fyrsta og eina HM-hópi Íslands sem fór á heimsmeistaramótið í Rússlandi sumarið 2018, þá 22 ára gamall.
Stjarnan og Valur verða bæði í eldlínunni á fimmtudagskvöld en þá sækja Stjörnumenn Víkinga heim og Valsmenn taka á móti FH-ingum.
Ekki náðist í forráðamenn Vals og Stjörnunnar við vinnslu greinarinnar.