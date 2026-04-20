Fóru yfir hauskúpuleik Garnachos: „Þetta var hræði­leg inn­koma“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Alejandro Garnacho fann sig ekki gegn sínum gömlu félögum í Manchester United. getty/James Gill

Alejandro Garnacho heillaði sérfræðinga Sunnudagsmessunnar ekki með innkomu sinni í leik Chelsea og Manchester United í ensku úrvalsdeildinni á laugardaginn.

Garnacho byrjaði á varamannabekknum í leiknum í fyrradag en kom inn á fyrir Estevao á 16. mínútu. Fátt gekk upp hjá Argentínumanninum gegn sínu gamla liði eins og farið var yfir í Sunnudagsmessunni.

„Ég held að hann sé ekki í uppáhaldi hjá neinum nema fjölskyldunni. Það eru ekki margir stuðningsmenn Garnachos,“ sagði Kjartan Henry Finnbogason.

„Þetta byrjaði allt þarna. [Diogo] Dalot var gjörsamlega með hann í vasanum og svo óheppilega fyrir Garnacho var hann beint fyrir framan stuðningsmenn United. Þeir fögnuðu öllum mistökum. Síðan í seinni hálfleik átti hann að vera með stuðningsmenn Chelsea sér við hlið en þeir voru orðnir ansi pirraðir á honum og kannski skiljanlega.“

Kjartan Henry sagði að lítil sannfæring hefði verið í aðgerðum Garnachos gegn United.

„Hann hafði enga trú á þessu. Ef þið horfið á Chelsea-áhorfendurna fyrir aftan eru þeir farnir að góla á sinn mann. Þetta var hræðileg innkoma. Þetta var hauskúpuleikur hjá Garnacho,“ sagði Kjartan Henry.

Hefur fengið slæmar ráðleggingar

Arnar Gunnlaugsson tók svo við boltanum og sagði að þeir sem standa Garnacho næst væru kannski ekki að hjálpa honum mikið.

„Hann hefur greinilega hæfileika, annars hefði hann ekki verið hjá United og Chelsea. En þetta er klassískt dæmi um leikmann sem fær slæmar ráðleggingar. Hann er alltof aggresívur í fjölmiðlum og gefur frá sér þessa áru að vera hrokafullur. Svo getur vel verið að þetta sé hinn vænsti drengur,“ sagði Arnar.

„Þú setur svo mikla pressu á sjálfan þig. Svo byrjarðu að spila þessa leiki og ef þú ert ekki að skora þolir þig enginn. Þú átt ekkert kredit inni hjá einum einasta stuðningsmanni. Þetta er mjög sorglegt. Munið þið eftir hjólhestaspyrnumarkinu hans í fyrra? Gaur sem gerir svona mark, það eru hæfileikar í svona strák og þú vilt sjá hann ná lengra, þroskast og dafna. En því miður virðist hann vera að fara í hina áttina.“

Chelsea keypti Garnacho fyrir um fjörutíu milljónir punda síðasta sumar. Hann hefur leikið 39 leiki fyrir Lundúnaliðið og skorað átta mörk en aðeins eitt í ensku úrvalsdeildinni.

Þrátt fyrir að Chelsea hafi tapað fjórum deildarleikjum í röð án þess að skora finnur knattspyrnustjórinn Liam Rosenior fyrir fullum stuðningi frá eigendum félagsins.

„Hann var grátandi í hálfleik“

Liam Rosenior, knattspyrnustjóri Chelsea, sagði frá því að Brasilíumaðurinn Estevao hefði verið í tárum í hálfleik eftir að hafa neyðst til að fara af velli vegna meiðsla snemma í tapi liðsins gegn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni á laugardagskvöldið.

