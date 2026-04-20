Enski boltinn

Slapp við rautt: „Hann missir hausinn al­gjör­lega“

Sindri Sverrisson skrifar
Gabriel og Erling Haaland voru stöðugt í baráttu í toppslagnum í gær og þar hafði Haaland betur. Getty/Michael Regan

Brasilíski miðvörðurinn Gabriel getur þakkað Erling Haaland fyrir að hafa sloppið við rautt spjald í toppslag Arsenal og Manchester City í gær, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Þetta sagði Kjartan Henry Finnbogason í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport þar sem þeir Arnar Gunnlaugsson rýndu í leiki helgarinnar, ásamt Kjartani Atla Kjartanssyni. Brot úr þættinum má sjá hér að neðan.

Klippa: Messan - Gabriel skallaði Haaland

Gabriel og Haaland voru stöðugt að atast hvor í öðrum í leiknum en á 84. mínútu fengu þeir báðir að líta gula spjaldið. Gabriel hafði þá brotið á Haaland og í kjölfarið fóru þeir að hvor öðrum, enni í enni, áður en Gabriel ýtti svo höfði sínu í höfuð Haaland.

Norðmaðurinn gerði ekki mál úr þessu en hefði að mati Kjartans vel getað fiskað Gabriel af velli með rautt spjald.

„Því miður þarf að henda sér niður og rúlla sér um, því þá er þetta væntanlega skoðað. Gabriel, hann missir hausinn algjörlega. Hann í rauninni skallar hann [Haaland]. Ef Haaland hefði hent sér niður og haldið um andlitið þá held ég að Gabriel hefði ekki klárað leikinn. Þetta er bara rautt spjald,“ sagði Kjartan en atvikið og brot úr þættinum má sjá hér að ofan.

