Enski boltinn

Sjáðu mörkin: Haaland setti allt í hnút og hetju­dáð Van Dijk

Sindri Sverrisson skrifar
Erling Haaland vildi heyra meira eftir að hafa skorað sigurmark Manchester City gegn Arsenal í gær.
Erling Haaland vildi heyra meira eftir að hafa skorað sigurmark Manchester City gegn Arsenal í gær.

Markatala mun ráða því hvaða lið verður Englandsmeistari, ef bæði Arsenal og Manchester City vinna þá leiki sem þau eiga eftir. Mörkin úr toppslagnum og öðrum leikjum gærdagsins má sjá á Vísi.

Rayan Cherki skoraði magnað mark fyrir City í gær eftir að hafa leikið á Arsenal-vörnina en Kai Havertz jafnaði strax í kjölfarið, eftir skelfileg mistök Gianluigi Donnarumma. Erling Haaland tryggði City svo 2-1 sigur á 65. mínútu.

City er núna þremur stigum á eftir Arsenal en á leik til góða. Arsenal er svo með einu marki betri markatölu. Staðan gæti því vart verið jafnari í titilbaráttunni.

Liverpool fór svo langt með að tryggja sér sæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð, með 2-1 sigri í grannaslagnum við Everton þar sem Virgil van Dijk skoraði sigurmarkið seint í uppbótartíma.

Aston Villa jafnaði Manchester United að stigum aí 3.-4. sæti, þremur stigum á undan Liverpool, með 4-3 sigri gegn Sunderland þar sem Tammy Abraham skoraði sigurmarkið í uppbótartíma, eftir að Sunderland jafnaði metin með tveimur mörkum undir lokin.

Morgan Gibbs-White skoraði svo þrennu fyrir Nottingham Forest sem vann Burnley, 4-1, þrátt fyrir að hafa lent undir rétt fyrir hálfleik. Forest er þar með fimm stigum fyrir ofan Tottenham sem er í fallsæti.

