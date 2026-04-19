Barist á hafi úti

Jón Þór Stefánsson skrifar
Svo virðist sem bardagi sé hafinn á hafi.
Íranir gerðu í kvöld drónaárás á bandarísk herskip, samkvæmt írönskum ríkismiðlum.

Talið er að Ísraelsher ætli að bregðast við árásinni af miklum krafti.

Líklega er árás Írana viðbragð við því að fyrr í kvöld skaut bandaríski sjóherinn á Íranskt flutningaskip við Óman sem hafði ekki hlýtt á stöðvunarmerki. Í kjölfarið tóku Bandaríkjamenn yfir skipið.

Í írönskum fjölmiðlum var því haldið fram að skot Bandaríkjamanna, sem var líkt við sjóræningja, hafi verið brot á vopnahléi, og að Íranir myndu bregðast við.

