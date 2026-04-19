Barist á hafi úti Jón Þór Stefánsson skrifar 19. apríl 2026 22:40 Svo virðist sem bardagi sé hafinn á hafi. Íranir gerðu í kvöld drónaárás á bandarísk herskip, samkvæmt írönskum ríkismiðlum. Talið er að Ísraelsher ætli að bregðast við árásinni af miklum krafti. Líklega er árás Írana viðbragð við því að fyrr í kvöld skaut bandaríski sjóherinn á Íranskt flutningaskip við Óman sem hafði ekki hlýtt á stöðvunarmerki. Í kjölfarið tóku Bandaríkjamenn yfir skipið. Í írönskum fjölmiðlum var því haldið fram að skot Bandaríkjamanna, sem var líkt við sjóræningja, hafi verið brot á vopnahléi, og að Íranir myndu bregðast við.