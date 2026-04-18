Hinn nítján ára gamli Ayden Heaven er eini miðvörðurinn sem Michael Carrick hefur úr að velja fyrir mikilvægan leik Manchester United gegn Chelsea í kvöld.
Leny Yoro mun missa af leiknum vegna meiðsla samkvæmt The Athletic og óttast er að hann gæti verið frá til lengri tíma. Frakkinn ferðaðist ekki með United-liðinu til Lundúna í gær.
Bæði Harry Maguire og Lisandro Martinez verða í leikbanni þegar Manchester United mætir Chelsea í kvöld. Maguire fékk einn auka leik í bann fyrir agabrot í leik gegn Bournemouth en Lisandro Martinez fékk rautt spjald í síðasta leik gegn Leeds fyrir hártog.
Matthijs de Ligt hefur svo verið á meiðslalistanum alveg síðan í nóvember og verður ekki með gegn Chelsea.
Í fjarveru þeirra fjögurra er aðeins einn miðvörður eftir hjá Manchester United, hinn nítján ára gamli Ayden Heaven.
Búist var við því að Yoro og Heaven yrðu í byrjunarliðinu en nú mun væntanlega annar hvor bakvörðurinn, Noussair Mazraoui eða Luke Shaw, leysa miðvarðarstöðuna.
Miðjumaðurinn Manuel Ugarte kemur líka til greina en hann gæti þurft að vera á miðjunni ef Kobbie Mainoo er ekki klár í slaginn.
Leikurinn er gríðarlega mikilvægur fyrir Manchester United og sigur myndi gefa liðinu tíu stiga forskot á Chelsea í baráttunni um Meistaradeildarsæti.
Chelsea og Manchester United mætast í beinni útsendingu á Sýn Sport klukkan 19:00 í kvöld.