Hormússundið opið á ný Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 17. apríl 2026 14:04 Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írana, greinir frá þessu. EPA Hormússundið hefur formlega verið opnað fyrir umferð samkvæmt utanríkisráðherra Írana og Bandaríkjaforseta. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írana, birti færslu á X þar sem hann tilkynnti að öllum flutningaskipum væri heimilt að sigla um Hormússund á ný. Donald Trump Bandaríkjaforseti var ekki lengi að svara með eigin færslu á Truth Social. In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026 „ÍRANIR HAFA RÉTT Í ÞESSU TILKYNNT AÐ SUNDIÐ UM ÍRAN ER OPIÐ OG TILBÚIÐ FYRIR SIGLINGU. TAKK," skrifaði Trump. Hann bætti síðan við að þrátt fyrir að opnað hefði verið fyrir umferð um sundið er herkví Bandaríkjanna við strendur Íran enn í gildi. Þegar er í gildi tímabundið vopnahlé milli Ísraela, Bandaríkjamanna og Írana og nú í morgun tók gildi tíu daga vopnahlé milli Líbanon og Ísrael. Tuttugu prósentum af allri olíu og gasi er siglt um Hormússundið svo lokun þess hafði töluverð áhrif á olíuverð víðs vegar um heim. Samkvæmt BBC hefur olíuverð þegar tekið að falla.