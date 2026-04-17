Hormússundið opið á ný

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írana, greinir frá þessu. EPA

Hormússundið hefur formlega verið opnað fyrir umferð samkvæmt utanríkisráðherra Írana og Bandaríkjaforseta. 

Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írana, birti færslu á X þar sem hann tilkynnti að öllum flutningaskipum væri heimilt að sigla um Hormússund á ný. Donald Trump Bandaríkjaforseti var ekki lengi að svara með eigin færslu á Truth Social.

„ÍRANIR HAFA RÉTT Í ÞESSU TILKYNNT AÐ SUNDIÐ UM ÍRAN ER OPIÐ OG TILBÚIÐ FYRIR SIGLINGU. TAKK,“ skrifaði Trump. Hann bætti síðan við að þrátt fyrir að opnað hefði verið fyrir umferð um sundið er herkví Bandaríkjanna við strendur Íran enn í gildi. 

Þegar er í gildi tímabundið vopnahlé milli Ísraela, Bandaríkjamanna og Írana og nú í morgun tók gildi tíu daga vopnahlé milli Líbanon og Ísrael.

Tuttugu prósentum af allri olíu og gasi er siglt um Hormússundið svo lokun þess hafði töluverð áhrif á olíuverð víðs vegar um heim. Samkvæmt BBC hefur olíuverð þegar tekið að falla.

Íran Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

