Oddvitaáskorun: „Við höfum þurft að skera allt niður vegna hamfaranna“

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Guðbjörg Eyjólfsdóttir er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Grindavík.
Guðbjörg Eyjólfsdóttir oddviti sjálfstæðismanna í Grindavík. Ég er 64 ára og er innheimtufulltrúi. Ég er gift Óskari Sævarssyni og eigum við 3 börn, 3 tengdabörn og 3 barnabörn. Ég hef unnið á skrifstofu Sjálfstæðisflokksins í Valhöll, hjá Pósti og síma, Landsbankanum í Grindavík og unnið ýmis störf tengd sjávarútveginum eins og gengur og gerist hjá þeim sem alast upp í sjávarplássi.
Ég hef mikinn áhuga á allskonar félagsmálum. Ég var formaður sóknarnefndar Grindavíkurkirkju og er í Björgunarsveitinni Þorbirni og hef verið þar í áratugi. Ég er formaður Járngerðar hagsmunasamtaka um endurreisn bæjarins.
Grindavík og nágrenni hafa átt hug minn allan síðan ég var unglingur og ég þreytist ekki á að skoða hið fjölbreytta landslag sem það hefur upp á að bjóða. Ég brenn fyrir verkefinu sem er framundan sem er að taka þátt og vera í fararbroddi varðandi endurreisn og uppbyggingu Grindavíkur.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Reykholtsdal í Borgarfirði.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Fjarvera þín er myrkur eftir Jón Kalmann.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Við höfum þurft að skera allt niður vegna hamfaranna, þannig að við erum komin að þorlmörkum.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Í verkefni tengd æskulýðs og málefnum eldri borgara, til þess að efla samfélagið.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Járngerður“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja, það er sennilega aldurstengt.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Ég er ekki viss, ég hef ekki reynt það.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Hvernig bregðast eigi við náttúruhamförum og áfallaþoli samfélags sem í því lendir.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Bygging nýrrar innisundlaugar.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Hef aldrei notað hana.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Að hafa kannski ekki menntað mig meira.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Það var allt best í Grindavík fyrir rýmingu, þar er verk að vinna.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Tebolla og tvö hrökkbrauð með osti.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Rýrt upplýsingaflæði.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Að hefja endurreisn í öruggum skrefum, fá fólkið heim.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Wonderful Tonight með Eric Clapton.“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Klárlega að miðla upplýsingum til íbúa á óvissutímum.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Iron Lady vegna þess að formanni björgunarsveitarinnar fannst ég frekar ráðrík á tímabili.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Að kalla íbúa að borðinu og eiga samtalið við þá og berjast eins og ljón fyrir framtíð Grindavíkur, samfélagsins og bæjarins.“