Tónlist

Peabo Bryson er látinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Celine Dion og Peabo Bryson sungu saman „Beauty and the Beast“ úr Disney-myndinni frá 1991.
Celine Dion og Peabo Bryson sungu saman „Beauty and the Beast“ úr Disney-myndinni frá 1991. Getty

Söngvarinn Peabo Bryson er látinn 75 ára að aldri. Hann er þekktastur fyrir að hafa sungið Óskarsverðlaunadúettinn „Beauty and the Beast“ með Celine Dion úr samnefndri kvikmynd og  „A Whole New World“ með Reginu Belle úr Aladdin.

Fjölskylda Bryson greindi frá því í tilkynningu að tónlistarmaðurinn hefði fengið heilablóðfall 31. maí og fallið frá tveimur dögum síðar, þriðjudaginn 2. júní, á heimili sínu í Marietta í Georgíu-ríki.

„Þó hjörtu okkar séu brotin er huggun í að vita hvað Peabo var elskaður og hve mörg líf hann snerti með rödd sinni og örlátum anda. Arfleifð hans og tónlist munu lifa í margar kynslóðir,“ sagði í tilkynningunni.

Peabo er þekktur á heimsvísu fyrir Disney-slagara sína, sem hann vann tvö Grammy-verðlaun fyrir, þá spannaði ferill hans fimm áratugi og var hann einn öflugasti ballöðusöngvari R&B-senunnar í Bandaríkjunum frá áttunda áratugnum og gegnum þann tíunda.

Afkastamikill tónlistarmaður og eftirsóttur dúettasöngvari

Bryson fæddist í Greenville í Suður-Karólínu 13. apríl 1951 og ólst þar upp. Hann hóf tónlistarferil sinn með grúppunni Moses Dillard & the Tex-Town Display á áttunda áratugnum og fékk samning hjá Bang Records sem sólóartisti. Þar gaf hún fyrstu plötu sína, Peabo (1976), og gekk henni svo vel að hann samdi við Capitol Records.

Peabo var afkastamikill og gaf út næstum plötu á ári út níunda áratuginn. Meðal stærstu slagara hans eru „Feel the Fire“ árið 1977, „Reaching for the Sky“ árið 1978, „If Ever You're in My Arms Again“ árið 1984 og „Can You Stop the Rain“ árið 1991.

Á þessum árum varð Bryson einn eftirsóttasti dúettafélagi bransans. Auk þess að syngja heimsfræg lög með Belle og Dion, þá vann hann með Robertu Flack og Natalie Cole. Dúettinn „Tonight, I Celebrate My Love“ sem hann söng með Flack varð eitt stærsta ástarlag níunda áratugarins. 

Fyrir utan tónlistina þá kom Bryson fram á sviði í söngleikjum á borð við RaisinThe Wiz og Porgy and Bess. Upp úr aldamótum hægðist töluvert á útgáfunni hjá Bryson og gaf hann bara út tvær sólóplötur síðustu 25 ár, þar af þá síðustu Stand for Love, árið 2018.

Bryson giftist tónlistarkonunni Tanyu Boniface árið 2010 en þrjátíu ár skildu hjónin að, hún var þrítug en hann sextugur þegar þau giftu sig. Bryson og Boniface eignuðust einn son saman en hann átti einnig eina dóttur úr fyrra sambandi. Hann lætur því eftir sig eiginkonu og tvö börn en einnig þrjú barnabörn.

Andlát Tónlist Bandaríkin Disney


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