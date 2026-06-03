Peabo Bryson er látinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. júní 2026 10:47 Celine Dion og Peabo Bryson sungu saman „Beauty and the Beast“ úr Disney-myndinni frá 1991. Getty Söngvarinn Peabo Bryson er látinn 75 ára að aldri. Hann er þekktastur fyrir að hafa sungið Óskarsverðlaunadúettinn „Beauty and the Beast“ með Celine Dion úr samnefndri kvikmynd og „A Whole New World“ með Reginu Belle úr Aladdin. Fjölskylda Bryson greindi frá því í tilkynningu að tónlistarmaðurinn hefði fengið heilablóðfall 31. maí og fallið frá tveimur dögum síðar, þriðjudaginn 2. júní, á heimili sínu í Marietta í Georgíu-ríki. „Þó hjörtu okkar séu brotin er huggun í að vita hvað Peabo var elskaður og hve mörg líf hann snerti með rödd sinni og örlátum anda. Arfleifð hans og tónlist munu lifa í margar kynslóðir,“ sagði í tilkynningunni. Peabo er þekktur á heimsvísu fyrir Disney-slagara sína, sem hann vann tvö Grammy-verðlaun fyrir, þá spannaði ferill hans fimm áratugi og var hann einn öflugasti ballöðusöngvari R&B-senunnar í Bandaríkjunum frá áttunda áratugnum og gegnum þann tíunda. Afkastamikill tónlistarmaður og eftirsóttur dúettasöngvari Bryson fæddist í Greenville í Suður-Karólínu 13. apríl 1951 og ólst þar upp. Hann hóf tónlistarferil sinn með grúppunni Moses Dillard & the Tex-Town Display á áttunda áratugnum og fékk samning hjá Bang Records sem sólóartisti. Þar gaf hún fyrstu plötu sína, Peabo (1976), og gekk henni svo vel að hann samdi við Capitol Records. Peabo var afkastamikill og gaf út næstum plötu á ári út níunda áratuginn. Meðal stærstu slagara hans eru „Feel the Fire“ árið 1977, „Reaching for the Sky“ árið 1978, „If Ever You're in My Arms Again“ árið 1984 og „Can You Stop the Rain“ árið 1991. Á þessum árum varð Bryson einn eftirsóttasti dúettafélagi bransans. Auk þess að syngja heimsfræg lög með Belle og Dion, þá vann hann með Robertu Flack og Natalie Cole. Dúettinn „Tonight, I Celebrate My Love“ sem hann söng með Flack varð eitt stærsta ástarlag níunda áratugarins. Fyrir utan tónlistina þá kom Bryson fram á sviði í söngleikjum á borð við Raisin, The Wiz og Porgy and Bess. Upp úr aldamótum hægðist töluvert á útgáfunni hjá Bryson og gaf hann bara út tvær sólóplötur síðustu 25 ár, þar af þá síðustu Stand for Love, árið 2018. Bryson giftist tónlistarkonunni Tanyu Boniface árið 2010 en þrjátíu ár skildu hjónin að, hún var þrítug en hann sextugur þegar þau giftu sig. Bryson og Boniface eignuðust einn son saman en hann átti einnig eina dóttur úr fyrra sambandi. Hann lætur því eftir sig eiginkonu og tvö börn en einnig þrjú barnabörn. Andlát Tónlist Bandaríkin Disney Mest lesið Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Lífið 50+: Erfiða tengdamamman og sonurinn á milli Áskorun Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Lífið Léttist um átján kíló á ógnarhraða með hjálp gervigreindar Lífið Laufey fær eigin God of War leik Leikjavísir Stjörnufans í eins árs afmæli Lífið Datt af sviðinu og beint í skurð Tónlist Bar upp bónorðið á Bæjarins beztu Lífið Mætti á 95 ára Chevrolet og tók sæti á þingi Lífið Vegglistaverkið í Vesturbæ stækkað Lífið Fleiri fréttir Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Mugison þakkar innilega fyrir sig Segir gagnrýnina til marks um normalíseringu barnagirndar Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Blóð, sviti og tár skemmtilegra en að prumpa út lögum Bó átti að syngja á nýju lagi Stefáns: „Örlögin gripu í taumana“ Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Þá var kátt í höllinni Shakira sýknuð Þrjú hundruð kórbörn frumflytja lag Herra Hnetusmjör fagnar fyrir fullri Laugardalshöll „Þetta var erfiðasta ár lífs míns“ Nennti ekki að meika það Stjörnufans hjá Birni á Edition Fjarsamband alltaf erfitt Eurovision fer fram í vikunni en hlustunartölur hríðfalla Tónleikum Yasiin Bey frestað með dags fyrirvara fram á haust Ástarsorgin átakanleg en gjöful Joey Christ, Dóri DNA, og 7Berg í upphitun fyrir Yasiin Bey Kynþokkafullir með fortíðarþrá Stuðpinnar skáluðu í innsetningunni Shakira söng fyrir milljónir á Copacabana Sjá meira