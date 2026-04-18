Man. United með risaskref í átt að Meistaradeildarsæti Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. apríl 2026 20:55 Matheus Cunha fagnar hér sigurmarki sínu fyrir Manchester United í kvöld. Getty/Julian Finney/ Manchester United sótti þrjú stig á Stamford Bridge eftir sigur á Chelsea í kvöldleik ensku úrvalsdeildarinnar. United vann 1-0 sigur í leiknum þar sem Matheus Cunha skoraði sigurmarkið undir lok fyrri hálfleiks. United, sem er í þriðja sæti deildarinnar, náði með þessum sigri þriggja stiga forskoti á Aston Villa en United-menn eru einnig tíu stigum á undan Chelsea sem er í sjötta sæti. Það eru bara fimmtán stig í pottinum og því má segja að Manchester United hafi nánast gulltryggt Meistaradeildarsætið í kvöld. Úrslitin eru gríðarleg vonbrigði fyrir Chelsea sem var að tapa fjórða deildarleiknum í röð en það hefur ekki gerst nema einu sinni áður á þessari öld. Liðinu tókst heldur ekki að skora í fjórða leiknum í röð. Chelsea skoraði síðast mark í deildinni 4. mars síðastliðinn. Chelsea var mun hættulegra liðið í leiknum, með miklu fleiri skot (21 á móti 4) og mun hærra xG. Það dugði samt ekki til á móti liðinu sem var án margra lykilmanna úr vörninni. Fimm efstu liðin komast í Meistaradeildina og þessi úrslit hjálpa líka Liverpool sem er áfram fjórum stigum á undan Chelsea og getur aukið það forskot enn frekar á morgun. Matheus Cunha skoraði með fyrsta skoti United á mark í leiknum þótt það hafi verið komið fram á 43. mínútu. Chelsea hafði verið sterkari aðilinn í hálfleiknum en var tímabundið einum manni færri þar sem Wesley Fofana var utan vallar að fá meðhöndlun. United nýtti sér það. Boltinn barst til Bruno Fernandes hægra megin og hann gaf frábæran bolta inn í teiginn sem Matheus Cunha þrumaði í markið í fyrstu snertingu. Þetta var átjánda stoðsending Bruno á leiktíðinni.