Rose sagður taka við af Iraola Valur Páll Eiríksson skrifar 17. apríl 2026 11:00 Marco Rose er sagður taka við Bournemouth í sumar. Lars Baron/Getty Images Bournemouth er langt komið með að ráða eftirmann Baskans Andoni Iraola fyrir næstu leiktíð. Þjóðverjinn Marco Rose er sagður taka við stjórnartaumunum í sumar. Iraola greindi frá því á mánudaginn síðasta að hann myndi hætta störfum hjá Bournemouth í sumar. Hann hefur stýrt liðinu frá sumrinu 2023 og hlotið mikið lof fyrir sitt starf á suðurströnd Englands. ESPN greinir frá því að Bournemouth hafi átt viðræður við Kieran McKenna, stjóra Ipswich, sem og Þjóðverjann Marco Rose og sá sé nærri því að ganga frá samningi við enska liðið. Rose er 49 ára gamall og hefur stýrt RB Salzburg, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund og RB Leipzig á ferli sínum. Rose stýrði síðast liði Leipzig en hefur verið á lausu eftir að hann hætti þar á síðasta ári. Hann aðhyllist hápressu fótbolta sem þykir vera svipaður stíl Iraola. Óljóst er hvað tekur við hjá Iraola en hann hefur verið orðaður sterklega við þjálfarastarf Athletic Bilbao, sem hann lék með allan sinn leikmannaferil. Hann er einnig á blaði hjá Manchester United, sem á eftir að ákveða framtíðarstjóra eftir að tímabundnum samningi við Michael Carrick lýkur, og einnig á radar Liverpool, ákveði félagið að skipta Arne Slot út í sumar.