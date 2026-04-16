Fagnað titli á 24 leikja fresti en segir nú bless Sindri Sverrisson skrifar 16. apríl 2026 13:31 Bernardo Silva hefur unnið hvern titilinn á fætur öðrum með Manchester City. Getty/Simon Stacpoole Bernardo Silva tilkynnti í dag að hann myndi yfirgefa Manchester City í sumar. Þessi 31 árs gamli Portúgali hefur unnið hvern titilinn á fætur öðrum frá því að hann kom frá Monaco sumarið 2017. Silva hefur á níu árum með City spilað 451 leik, skorað í þeim 76 mörk og gefið 77 stoðsendingar. Hann getur státað sig af því að hafa að meðaltali unnið titil á aðeins 24 leikja fresti því titlarnir eru orðnir 19 talsins. Enn gæti bæst í safnið því City er komið í undanúrslit enska bikarsins og getur minnkað forskot Arsenal á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í þrjú stig með sigri í stórleiknum á sunnudaginn, og enn átt leik til góða. „Þegar ég kom fyrir 9 árum síðan var ég að elta draum lítils drengs, um að ná árangri í lífinu og afreka stóra hluti. Þessi borg og þetta félag gáfu mér miklu meira en það, miklu meira en ég hafði nokkurn tíma vonast eftir. Það sem við unnum og afrekuðum saman er arfleifð sem verður að eilífu geymd í hjarta mínu. Hundrað stiga tímabilið, innlenda fernan, þrennan, fjórir í röð og margt fleira… Það var ekki svo slæmt," skrifaði Silva í kveðjupistli á samfélagsmiðlum. Silva vann síðast deildabikarinn, með sigri á Arsenal í úrslitaleik þar sem hann bar fyrirliðabandið. Hann hefur unnið sex Englandsmeistaratitla, Evrópumeistaratitil, tvo bikarmeistaratitla, fimm deildabikarmeistaratitla, þrjá Samfélagsskildi, HM félagsliða og Ofurbikar UEFA.