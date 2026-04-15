Oliver keyptur til KA

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Oliver Heiðarsson er genginn til liðs við KA í Bestu deild karla.
KA hefur gengið frá kaupum og gert þriggja ára samning við Oliver Heiðarsson en hann kemur til félagsins frá Lokomotiva Zagreb í Króatíu.

Oliver er 25 ára gamall ógnarsnöggur sóknarmaður sem vakti verðskuldaða athygli með liði ÍBV á árunum 2023-25. Þaðan fór hann út í atvinnumennsku til Zagreb en nú hefur hann snúið heim á ný og mun leika með Akureyrarliðinu í Bestu deildinni í sumar.

Þar áður lék hann með FH sumrin 2021 og 2022 en Oliver sem er uppalin í Þrótti Reykjavík hóf meistaraflokksferil sinn í Laugardalnum.

Faðir Olivers er enginn annar en norðlendingurinn Heiðar Helguson sem gerði garðinn frægan með Watford, Fulham, Bolton, QPR og Cardiff í enska boltanum auk þess að leika 55 A-landsleiki fyrir Íslands hönd og á Oliver því ekki langt að sækja knattspyrnuhæfileikana.

Næsti leikur KA er gegn Víkingi á föstudaginn kemur. 

