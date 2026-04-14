Forsvarsmenn Hezbollah segjast ekki munu beygja sig undir mögulegt samkomulag milli stjórnvalda í Líbanon og Ísrael. Sendiherrar ríkjanna munu funda í Washington í dag. Naim Kassem, leiðtogi Hezbollah, hefur hvatt ráðamenn í Líbanon til að ganga ekki til viðræðna við Ísrael.
Stjórnvöld í Líbanon segjast hins vegar staðráðin í því að afvopna Hezbollah. Að minnsta kosti 2.055 hafa látist í árásum Ísrael á skotmörk í Líbanon á síðustu vikum, þeirra á meðal 165 börn og 87 heilbrigðisstarfsmenn. Fleiri en milljón eru á vergangi.
Herkví Bandaríkjamanna á Hormuz-sundi hófst í gær en hún nær til skipa sem leggja frá höfnum og ströndum Íran. Öðrum skipum verður leyft að ferðast um sundið óhindrað.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hélt því fram í Hvíta húsinu í gær að fulltrúar Íran hefðu sett sig í samband við stjórnvöld vestanhafs og væru nokkuð örvæntingafullir varðandi það að ná samningum. Trump sagði Bandaríkjastjórn hins vegar ekki munu ganga að samkomulagi sem gerði Írönum kleift að eignast kjarnavopn.
Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran, er sagður hafa rætt við utanríkisráðherra Frakklands, Þýskalands, Sádi Arabíu, Óman og Katar um tillögur Íran í friðarviðræðunum við Bandaríkjamenn á dögunum. Hann er sagður hafa lagt áherslu á að Íranir teldu viðræðurnar ekki hafa verið komnar í þrot.
Stjórnvöld í Íran hafa þó harðlega gagnrýnt herkví Bandaríkjamanna og segja hana brjóta gegn alþjóðalögum. Þá hafa fregnir borist af því að fulltrúi Írana við Sameinuðu þjóðirnar hafi krafist skaðabóta frá þeim ríkjum sem Íranir segja hafa tekið þátt í aðgerðum Bandaríkjanna og Ísrael, þeirra á meðal Sádi Arabíu, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum.