Boðuð herkví Bandaríkjaforseta á ströndum Írans tók gildi nú síðdegis og samkvæmt forsetanum hafa skip þegar fengið að sigla um Hormússund. Hann hótar því að öllum írönskum skipum sem nálgist skip bandaríska sjóhersins verði útrýmt.
Donald Trump Bandaríkjaforseti ávarpaði óvænt blaðamenn í Hvíta húsinu í dag eftir að hann setti á herkví bandaríska sjóhersins við strendur Írans. Hann boðaði herkvína í kjölfar þess að friðarviðræður Írans og Bandaríkjanna runnu út í sandinn.
Að sögn Trumps var úranauðgun helsti ágreiningur ríkjanna en Bandaríkjamenn vilja koma í veg fyrir að Íranir geri slíkt og búi til kjarnorkuvopn. Hins vegar vilja Íranir ekki gefa upp vopnin.
„Ef þeir samþykkja það ekki, verður ekkert samkomulag,“ sagði forsetinn á blaðamannafundinum. Hann ítrekaði hins vegar að Íranir vildu virkilega gera einhvers konar friðarsamning.
Nú síðdegis tók áðurnefnd herkví gildi en Íranir hafa hingað til stjórnað umferð um Hormússund, þar sem um tuttugu prósent af allri olíu og gasi í heiminum er siglt í gegn. Herkví Bandaríkjamanna hefur ekki áhrif á flutninga hlutlausra aðila um Hormússund svo lengi sem þeir séu ekki á leiðinni til eða frá Íran.
Trump sagði að bandaríski sjóherinn myndi sprengja alla Írani í loft upp sem ráðast á herinn.
„Viðvörun: ef eitthvað af þessum skipum kemur nálægt HERKVÍNNI okkar verður þeim ÚTRÝMT samstundis,“ skrifaði hann á Truth Social, samfélagsmiðil í hans eigu.
Hann skrifaði aðra færslu og sagði að 34 skip hefðu siglt í gegnum sundið eftir að herkvíin var komin á. Breska ríkisútvarpið greinir frá þessu en segist ekki geta staðfest færsluna. Hins vegar getur miðillinn staðfest að að minnsta kosti eitt skip hefur nú komist í gegn eftir að bandaríski sjóherinn stöðvaði Írani.
Vert er að taka fram að Arsenio Dominguez, aðalritari Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) að samkvæmt alþjóðlögum hafi ekkert land réttinn til þess að loka fyrir umferð um Hormússund.