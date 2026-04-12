Það voru blendnar tilfinningar hjá Haraldi Frey Guðmundssyni, þjálfara Keflavíkur, eftir að hafa horft upp á lið sitt missa niður 2-1 forystu í 3-2 tap í leik liðsins gegn KR í fyrstu umferð Bestu-deildar karla í fótbolta í Vesturbænum í kvöld.
„Þetta er klárlega mjög svekkjandi niðurstaða og að mínu mati áttum við alveg skilið að fá eitthvað út úr þessum leik. Stefán Ljubicic skorar tvö flott mörk og var hættulegur allan leikinn. Stundum fannst mér KR-ingar komast upp með að toga hressilega í hann en kannski er ég ekki hlutlaus þar,“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, upplitsdjarfur þrátt fyrir tapið.
„Við vorum nálægt því að jafna eftir að hafa lent 3-2 undir og það er fjölmargt sem við getum tekið jávkætt út úr þessum leik. Eftir stendur aftur á móti að við fengum ekki stig og það er súrt,“ sagði Haraldur Freyr þar að auki.
„Að mínu mati gekk uppleggið bara vel upp að mörgu leyti og við áttum flott upplaup eftir að við komumst yfir. Við gleymum okkur tvisvar og það reyndist okkur dýrt. Við þurfum bara að læra af þessu og halda áfram,“ sagði hann.
„Við munum leggjast yfir þennan leik og greina hvað fór vel og hvað þarf að laga. Við sýndum að liðið er á góðum stað og á fullkomlega heima í deild þeirra bestu eins og við teljum vera staðreyndina. Það er bara að sleikja sárin og svo áfram gakk,“ sagði Haraldur.