Faðir Mary drottningar látinn

Faðir Mary Danadrottningar, John Dalgleish Donaldson prófessor, er látinn 84 ára að aldri í Hobarth í Tasmaníu.
Fram kemur á heimasíðu konungsfjölskyldunnar að heilsu Johns hafi hrakað á undanförnum árum. Drottningin heimsótti föður sinn til Tasmaníu í síðasta sinn í mars þar sem þau áttu góðar stundir saman.
„Hjarta mitt er þungt og hugur minn mæddur. Ástkær faðir minn er látinn. En ég veit að eftir því sem sorgin dofnar verða minningarnar tærari og að það sem stendur sterkast eftir er ástin og þakklætið fyrir allt sem hann gaf mér og kenndi mér,“ er haft eftir drottningunni.
John Donaldson var prófessor í hagnýtri stærðfræði og var fæddur í Skotlandi 5. september 1941.